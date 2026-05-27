Real Madrid : Vinícius Jr se confie sur sa relation avec Kylian Mbappé

Depuis l’arrivée de l’attaquant français au Real Madrid, les rumeurs autour d’une possible rivalité entre Vinicius Jr et Kylian Mbappé n’ont cessé de circuler. Mais l’international brésilien a tenu à mettre les choses au clair dans une interview accordée à Caze TV.

Le joueur madrilène a assuré entretenir une excellente relation avec l’attaquant français, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. « Kylian est une bonne personne. Chaque fois qu’on peut, on est ensemble en dehors du terrain », a expliqué Vinícius Jr.

Vinícius Jr sur Mbappé : « Je lui envoyais des tonnes de messages pour le convaincre de venir au Real Madrid. » 27 mai 2026

Le Brésilien révèle même avoir joué un rôle important dans l’arrivée de Mbappé à Madrid. « Je lui envoyais des tonnes de messages pour le convaincre de venir au Real Madrid », a-t-il raconté.

Très proche également d’Eduardo Camavinga, Vinicius Jr et Kylian Mbappé explique que le trio partage une vraie complicité loin des projecteurs. Une version qui tranche avec certaines spéculations relayées ces derniers mois dans la presse espagnole.

Sur le plan sportif, le Brésilien reconnaît néanmoins que l’association entre les deux stars n’a pas encore totalement répondu aux attentes des supporters madrilènes.

« On n’a pas encore réussi à jouer ensemble comme on le voulait, ni à gagner les titres que les fans veulent. Mais très bientôt, on va renverser cette situation », a-t-il assuré.

Vinícius Jr n’a d’ailleurs pas caché son admiration pour son coéquipier français. « C’est un joueur incroyable. Il a déjà gagné une Coupe du monde, marqué trois buts en finale… C’est un joueur légendaire qui va marquer une époque au Real Madrid », a-t-il déclaré.

Une prise de parole forte qui confirme la volonté de Vinicius Jr et Kylian Mbappé de construire ensemble l’avenir offensif du Real Madrid, malgré une première saison parfois compliquée collectivement.