Ligue Europa Conférence : Le but de Jean-Philippe offre un premier sacre européen à Crystal Palace

Crystal Palace a écrit la plus belle page de son histoire ce mercredi soir. Opposés au Rayo Vallecano en finale de Ligue Europa Conférence, les Eagles se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un but décisif de Jean-Philippe Mateta.

Dans une finale longtemps équilibrée, le club espagnol avait pourtant mieux démarré la rencontre. Le Rayo Vallecano s’est procuré plusieurs occasions dangereuses en première période, mais la défense anglaise, emmenée par un solide Maxence Lacroix, a parfaitement résisté.

Le tournant du match est finalement arrivé peu après la pause. Opportuniste dans la surface, Jean-Philippe Mateta a surgi pour inscrire l’unique but de la rencontre à la 51e minute.

JEAN-PHILIPPE MATETA GIVES CRYSTAL PALACE THE LEAD IN THE CONFERENCE LEAGUE FINAL ⚽🏆 27 mai 2026

Après cette ouverture du score, les Espagnols ont tenté de revenir dans la partie en poussant durant les dernières minutes, sans réussir à faire céder une équipe londonienne disciplinée et concentrée jusqu’au coup de sifflet final.

Ce succès permet à Crystal Palace de décrocher le premier trophée européen de son histoire. Une performance historique pour le club anglais, longtemps considéré comme un outsider du football britannique.

Jean-Philippe Mateta conclut ainsi une saison exceptionnelle sur le plan personnel. L’attaquant français arrive désormais à la Coupe du monde 2026 avec une énorme confiance, tout comme son coéquipier Maxence Lacroix.

Pour le Rayo Vallecano, la déception reste immense malgré un parcours remarquable dans cette édition de Ligue Conférence. Les Espagnols auront longtemps cru pouvoir créer l’exploit avant de tomber sur un Crystal Palace particulièrement solide défensivement.