Le point sport du mercredi 27 mai 2026 : Vinicius Jr, Crystal Palace, Anthony Gordon, ce qu’il faut retenir ! 

Le football mondial a encore offert une journée extrêmement dense ce mercredi 27 mai 2026. Entre les réactions en Espagne après l’absence surprise de Dean Huijsen, les nombreuses déclarations de Vinicius Jr avec le Brésil, la victoire historique de Crystal Palace en Ligue Conférence et les derniers mouvements mercato en Europe, FootLégende fait le point sport de l’actualité du jour.

Dean Huijsen sort du silence après son absence avec l’Espagne

L’une des grandes surprises de la liste espagnole pour la Coupe du monde 2026 reste l’absence de Dean Huijsen. Le défenseur, considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen, n’a finalement pas été retenu par Luis de la Fuente.

Après plusieurs heures de silence, le joueur a réagi publiquement. Une absence qui fait énormément parler en Espagne, d’autant plus que le Real Madrid ne comptera finalement aucun représentant dans la sélection espagnole pour ce Mondial.

Une situation rarissime qui continue d’alimenter les débats de l’autre côté des Pyrénées.

Vinicius Jr assume désormais le leadership du Brésil

Très attendu avant le Mondial 2026, Vinicius Jr a multiplié les déclarations fortes ces dernières heures.

L’attaquant du Real Madrid a clairement affirmé vouloir devenir l’un des leaders de la Seleção durant cette Coupe du monde. Avec l’absence progressive de certains cadres historiques, le Brésilien estime que le moment est venu de prendre davantage de responsabilités.

Le joueur de 25 ans a également évoqué sa relation avec Kylian Mbappé au Real Madrid. Vinicius a expliqué que les deux stars offensives apprennent encore à se connaître mais que leur complémentarité progresse de semaine en semaine.

Concernant son avenir, le Brésilien a aussi tenu à calmer les rumeurs autour d’un éventuel départ. Sous contrat jusqu’en 2027, Vinicius a rappelé qu’il n’était « pas pressé » de renouveler mais qu’il restait pleinement concentré sur le Real Madrid et la Coupe du monde.

Crystal Palace entre dans l’histoire européenne

C’est probablement l’image football du soir.

Crystal Palace a remporté la Ligue Conférence après sa victoire contre le Rayo Vallecano en finale. Un succès historique pour les Eagles qui décrochent le premier trophée européen de leur histoire.

Le héros de la soirée se nomme Jean-Philippe Mateta. L’attaquant français a inscrit le but décisif dans une finale extrêmement tendue.

Le club londonien conclut ainsi une saison exceptionnelle et offre au football anglais un nouveau sacre continental.

Avec cette victoire, l’Angleterre comptera désormais neuf clubs engagés en Coupe d’Europe la saison prochaine, preuve de la domination actuelle de la Premier League sur la scène continentale.

Dani Parejo sans regrets… ou presque

Dans une interview remarquée, Dani Parejo a reconnu qu’il aurait aimé évoluer dans des clubs comme le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich durant sa carrière.

Le milieu espagnol reste néanmoins fier de son parcours, notamment avec Villarreal où il a remporté la Ligue Europa.

Ses propos ont rapidement relancé les discussions autour des joueurs espagnols parfois sous-estimés malgré leur immense qualité technique.

Le Barça accélère sur Anthony Gordon

Le FC Barcelone continue d’activer plusieurs pistes offensives pour renforcer son effectif.

Après Luis Diaz et Nico Williams, Deco travaillerait désormais aussi sur le dossier Anthony Gordon. L’ailier anglais plaît énormément à la direction sportive catalane pour sa vitesse, sa percussion et sa capacité à jouer sur plusieurs fronts de l’attaque.

Le dossier reste toutefois complexe financièrement.

Lille prépare l’après Genesio, l’OL fixe le futur de Yaremchuk

Du côté du LOSC, Olivier Létang aurait déjà identifié un potentiel successeur à Bruno Genesio.

Même si rien n’est encore officiel, plusieurs pistes seraient actuellement étudiées en interne afin d’anticiper un éventuel changement sur le banc nordiste.

Le club lillois veut éviter toute période d’instabilité avant la prochaine saison.

L’Olympique Lyonnais aurait déjà pris une décision concernant Roman Yaremchuk.

L’attaquant ukrainien ne semble plus entrer dans les plans prioritaires du club rhodanien pour la saison prochaine. Un départ lors du mercato estival devient de plus en plus probable.

L’OL continue ainsi sa reconstruction après une saison particulièrement mouvementée.

Le Maroc dévoile sa liste officielle pour le Mondial, la Jamaïque s’impose face à l’Inde

Mohamed Ouahbi a officiellement dévoilé la liste du Maroc pour la Coupe du monde 2026.

Sans grande surprise, Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Sofyan Amrabat ou encore Youssef En-Nesyri figurent dans le groupe marocain.

Les Lions de l’Atlas abordent ce Mondial avec énormément d’ambition après leur parcours historique lors des précédentes éditions.

Dans un match amical international suivi de près avant le Mondial, la Jamaïque a pris le dessus sur l’Inde (2-0).

Une rencontre intéressante pour plusieurs joueurs cherchant encore à convaincre leur sélectionneur à quelques jours du début de la compétition mondiale.

Une journée encore très animée avant le Mondial 2026

À mesure que la Coupe du monde approche, les déclarations, listes officielles et dernières polémiques continuent de faire monter la pression autour des sélections nationales.

Entre ambitions affirmées, surprises de sélection et finales européennes historiques, cette journée du 27 mai confirme déjà que le football mondial entre dans l’une des périodes les plus intenses de l’année.