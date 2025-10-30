Ligue des champions 2027-2028 : l’UEFA officialise les dates et une grande première

L’UEFA a officialisé le calendrier prévisionnel de la Ligue des champions pour la saison 2027-2028. Ce nouvel exercice marquera le début d’un cycle commercial inédit, accompagné d’une innovation majeure : le tenant du titre disputera désormais le match d’ouverture de la compétition.

L’UEFA prépare déjà le futur. À l’aube de la renégociation des droits télévisés pour son nouveau cycle commercial, l’instance européenne a publié le calendrier complet de la Ligue des champions 2027-2028. Cette édition sera marquée par une évolution symbolique : le champion en titre donnera le coup d’envoi de la saison continentale.

Le match inaugural se tiendra le mardi 7 septembre 2027, avant la suite de la première journée prévue les 8 et 9 septembre. Une manière pour l’UEFA de renforcer la mise en scène autour de la compétition reine, tout en valorisant le prestige de son détenteur.

Le calendrier complet de la phase de ligue

• 7, 8 et 9 septembre 2027 : 1re journée (avec match d’ouverture)

• 12 et 13 octobre 2027 : 2e journée

• 19 et 20 octobre 2027 : 3e journée

• 2 et 3 novembre 2027 : 4e journée

• 23 et 24 novembre 2027 : 5e journée

• 7 et 8 décembre 2027 : 6e journée

• 18 et 19 janvier 2028 : 7e journée

• 26 janvier 2028 : 8e journée (tous les matchs simultanés)

Cette répartition illustre la volonté de l’UEFA d’offrir un spectacle régulier sur plusieurs mois, tout en laissant plus d’espace entre les rencontres pour les compétitions nationales.

Le calendrier des phases finales

• 15-16 et 22-23 février 2028 : barrages

• 7-8 et 14-15 mars 2028 : huitièmes de finale

• 4-5 et 11-12 avril 2028 : quarts de finale

• 25-26 avril et 2-3 mai 2028 : demi-finales

• 27 mai 2028 : finale

L’UEFA a également confirmé les dates clés des autres compétitions européennes : la Supercoupe d’Europe aura lieu le 11 août 2027, tandis que les finales de l’Europa League et de la Conference League se disputeront respectivement les 17 et 24 mai 2028.

Enfin, une trêve internationale pour les sélections nationales est programmée du 29 mai au 6 juin 2028, juste avant l’Euro 2028, organisé au Royaume-Uni et en Irlande du 9 juin au 9 juillet.

Ces dates restent toutefois provisoires, l’UEFA précisant qu’elles pourront encore être ajustées avant validation définitive.

Avec ce nouveau format et un calendrier repensé, la Ligue des champions 2027-2028 s’annonce déjà comme une édition charnière, à la fois sur le plan sportif et commercial. Une manière pour l’UEFA de consolider son produit phare, tout en ouvrant un nouveau chapitre de l’histoire de la plus prestigieuse des compétitions européennes.