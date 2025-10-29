Quatre ans après le coup d’éclat de la Super Ligue, l’affaire refait surface. Ce mardi 29 octobre, le Real Madrid a annoncé avoir remporté une bataille judiciaire majeure face à l’UEFA, la Fédération espagnole (RFEF) et la Liga.

La cour provinciale de Madrid a rejeté tous les recours des instances européennes et nationales, jugeant que l’UEFA avait enfreint les règles de libre concurrence de l’Union européenne en abusant de sa position dominante.

Cette décision s’inscrit dans la continuité du jugement rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) fin 2023, qui avait déjà estimé que ni l’UEFA ni la FIFA ne pouvaient sanctionner des clubs voulant créer des compétitions indépendantes. Fort de cette validation, le Real Madrid a annoncé son intention de réclamer à