William Saliba : pilier d’Arsenal et convoitise du Real Madrid

À seulement 24 ans, William Saliba s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de Premier League. Pilier d’Arsenal, il est aujourd’hui au cœur d’enjeux financiers et sportifs majeurs : son salaire, déjà celui d’un cadre, pourrait bientôt exploser, tandis que le Real Madrid surveille attentivement sa situation contractuelle.

Formé à l’AS Saint-Étienne, Saliba a rejoint les Gunners en 2019 avant de s’aguerrir à l’OGC Nice puis à l’Olympique de Marseille lors de prêts fructueux. Depuis son retour définitif à Londres, il a conquis Mikel Arteta et s’est imposé comme le patron de la défense. Arsenal ne peut plus s’en passer.

Un salaire déjà de cadre… mais pas encore record

Selon les données révélées par Sportune, Saliba perçoit actuellement 11,4 millions d’euros bruts par an, soit environ 950 000 € par mois et 219 000 € par semaine. Des émoluments qui reflètent son statut de titulaire indiscutable et de leader technique. Mais comparé à certains attaquants de Premier League ou à ses coéquipiers les mieux rémunérés, l’international français dispose encore d’une marge de progression.

Les discussions autour d’une prolongation sont déjà engagées. Arsenal souhaite verrouiller son joueur jusqu’au-delà de 2027 et lui offrir une rémunération digne de son importance. « William est un joueur fondamental pour notre projet. Nous voulons qu’il s’inscrive dans la durée », confiait récemment un proche du club londonien.

Le Real Madrid à l’affût

Si les Gunners veulent se montrer ambitieux, ils savent qu’ils devront composer avec une concurrence redoutable. Le Real Madrid, où évolue désormais Kylian Mbappé, suit de près le dossier. La Casa Blanca cherche à sécuriser l’avenir de sa défense et voit en Saliba un profil idéal : jeune, puissant, doté d’une excellente relance et d’un sens du placement reconnu.

En cas d’offensive madrilène, le montant du transfert pourrait dépasser la barre symbolique des 100 millions d’euros, ce qui ferait de Saliba le joueur le plus cher de l’histoire d’Arsenal à la revente. Brighton avait cédé Moisés Caicedo à Chelsea pour 115 M€ en 2023, une référence qui pourrait servir de base de négociation. Arsenal, de son côté, espère éviter un tel scénario.

Au-delà des chiffres, Saliba incarne le renouveau des Gunners sous Arteta. Sa complémentarité avec Gabriel, son assurance balle au pied et sa capacité à museler les meilleurs attaquants du championnat font de lui l’un des défenseurs les plus respectés d’Angleterre. Ses performances en Ligue des champions ont confirmé son statut au plus haut niveau européen.

À 24 ans, il possède déjà une expérience rare. International français, il a disputé l’Euro 2024 et s’impose peu à peu comme un choix incontournable pour Didier Deschamps. « C’est un défenseur moderne, solide et élégant. Son avenir est immense », résumait récemment un consultant anglais sur Sky Sports.

Pour l’heure, la situation contractuelle n’est pas alarmante : Saliba est lié à Arsenal jusqu’en juin 2027, avec une option d’un an supplémentaire en faveur du club. Mais le temps presse. Si aucune prolongation n’est conclue d’ici le mercato hivernal, les rumeurs d’un départ prendront de l’ampleur, alimentées par les convoitises madrilènes et, potentiellement, d’autres géants européens.

Le joueur, lui, garde le silence. Il sait que ses choix pèseront lourd, tant sur son avenir sportif que financier. Arsenal, qui rêve de renouer avec le titre de Premier League et de briller en Ligue des champions, ne peut se permettre de perdre son rempart.

Les chiffres du salaire de William Saliba à Arsenal

Annuel : 11 400 000 €

Mensuel : 950 000 €

Hebdomadaire : 219 231 €

Quotidien : 31 233 €

Fin de contrat : 2027

Un avenir royal à décider

Saliba se trouve à un carrefour. Devenir le joueur le mieux payé d’Arsenal et leader d’un projet en pleine ascension, ou céder aux sirènes d’un Real Madrid qui a toujours su attirer les meilleurs talents mondiaux. Quelle que soit son option, son nom est désormais inscrit parmi les défenseurs les plus convoités et valorisés de la planète football.