Combien gagne Tchouaméni au Real Madrid ? Les chiffres sont tombés

À 24 ans, l’international français s’impose comme un pilier du Real Madrid. Son salaire annuel, estimé à 7,2 millions d’euros bruts, le place dans la moyenne haute de l’effectif merengue.

Trois ans après son arrivée en provenance de l’AS Monaco pour 80 millions d’euros, Aurélien Tchouaméni poursuit son ascension à Madrid. Sous contrat jusqu’en 2028, le milieu de terrain français est désormais une pièce maîtresse de l’entrejeu du Real et de l’équipe de France de Didier Deschamps.

Selon la presse espagnole, son salaire est évalué à 7,2 millions d’euros bruts par an. Cela représente environ 610 000 € par mois, 138 000 € par semaine, ou encore près de 20 000 € par jour. Une rémunération qui le situe au même niveau qu’Éder Militao, autre cadre du vestiaire madrilène.

Lorsqu’il a choisi le Real Madrid en 2022, Tchouaméni avait pourtant reçu des offres supérieures du PSG et de Liverpool. Mais le joueur avait préféré la garantie d’un projet sportif ambitieux plutôt que le salaire le plus élevé. Trois ans plus tard, ce choix semble validé par son rôle grandissant chez les Merengues.

Comme la plupart des joueurs premium du Real Madrid, le contrat de Tchouaméni inclut une clause libératoire fixée à un milliard d’euros. Un montant symbolique qui reflète la volonté du club de verrouiller ses cadres et de décourager toute tentative extérieure.

Recruté comme l’un des jeunes talents les plus convoités d’Europe, Tchouaméni a depuis confirmé tout son potentiel. Sa solidité défensive, sa capacité à dicter le rythme et son volume de jeu en font l’un des milieux les plus complets de sa génération. Des qualités qui justifient l’investissement initial et la confiance de la direction madrilène.

À mi-parcours de son bail, le Français s’affirme comme une valeur sûre au Real Madrid. Ses performances lors de la saison 2025-26 seront déterminantes pour confirmer son statut et peut-être envisager, à terme, une revalorisation salariale digne de son importance croissante.