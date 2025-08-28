Pourquoi la Ligue des champions rapporte déjà gros à l’OM ?

Trois ans après sa dernière participation, l’OM retrouve la Ligue des champions et s’assure déjà un joli pactole grâce aux primes garanties par l’UEFA.

L’essentiel L’UEFA a augmenté le prize money de la Ligue des champions à 2,467 milliards d’euros pour 2025-2026.

L’OM est d’ores et déjà assuré d’empocher environ 40 M€, avant même le début de la compétition.

Ce montant correspond quasiment au budget de clubs de Ligue 1 comme l’AJ Auxerre ou le FC Metz.

Un jackpot garanti pour le retour de l’OM

L’Olympique de Marseille fait son grand retour en Ligue des champions, trois ans après sa dernière apparition, et le timing est idéal. Avec le passage de 32 à 36 équipes et la réforme du format, l’UEFA a considérablement augmenté la dotation globale : 2,467 milliards d’euros seront redistribués en 2025-2026, contre un peu plus de 2 milliards l’an passé.

Rien qu’en participant, chaque club est assuré de toucher une prime fixe de 18,6 M€. À cela s’ajoute un bonus lié au classement sportif et au coefficient UEFA. Résultat : même sans jouer une seule minute, l’OM encaissera près de 40 M€.

Le poids des coefficients et du market pool

Le calcul de la manne financière repose sur plusieurs critères. Outre la prime commune, l’UEFA attribue des parts en fonction du classement sur dix ans et du fameux « market pool », lié aux droits TV. Dans ce domaine, l’OM peut espérer 15 à 20 M€ supplémentaires, selon sa position au classement européen.

À titre de comparaison, ces revenus garantis équivalent presque au budget annuel de clubs comme Auxerre ou Metz. Une manne bienvenue pour l’OM, qui pourra ainsi renforcer ses finances avant même de penser au parcours sportif.

Une Ligue des champions encore plus lucrative

Cette nouvelle formule de la C1 n’offre pas seulement plus de matchs et de spectacle, elle ouvre aussi la porte à des gains colossaux : le vainqueur pourrait empocher près de 200 M€, comme le PSG, tenant du titre. Pour l’OM, même un parcours limité garantirait des recettes supérieures à tout ce que peut offrir la Ligue 1.

En Afrique, où Marseille compte une immense base de supporters, ce retour en Ligue des champions est perçu comme un renouveau. Un fan basé à Dakar le résume : « Voir l’OM revenir, c’est comme revoir une vieille gloire familiale sur le devant de la scène. Et savoir qu’ils empochent déjà 40 M€, ça montre l’importance de la C1 dans le foot moderne ».

L’OM n’a pas encore frappé un ballon en Europe que ses finances, elles, ont déjà marqué un but décisif.