Ligue des champions 2025 : où voir le tirage au sort du PSG, de l’OM et de Monaco ?

Canal+ retransmettra gratuitement le tirage de la nouvelle édition de la Ligue des champions ce jeudi à 17h45, permettant aux fans de découvrir en direct les adversaires du PSG, de l’OM et de Monaco.

L’essentiel Canal+ diffusera en clair le tirage au sort de la Ligue des champions 2025-2026 ce jeudi à partir de 17h45.

Le PSG, l’OM et Monaco découvriront leurs huit adversaires dans le cadre du nouveau format de la compétition.

Hervé Mathoux, Laure Boulleau et Samir Nasri assureront l’animation et l’analyse, avec des réactions en direct depuis Monaco.

Un tirage accessible à tous les supporters

C’est une bonne nouvelle pour les passionnés de football : le tirage au sort de la Ligue des champions 2025-2026 sera diffusé gratuitement en clair par Canal+, ce jeudi 28 août à partir de 17h45. Une décision qui permettra aux millions de fans, en France comme en Afrique francophone, de suivre en direct la cérémonie qui déterminera le calendrier des clubs engagés.

Le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, représentants français dans cette édition, découvriront chacun leurs huit adversaires de la phase de ligue unique. Pour rappel, depuis la réforme de l’UEFA, chaque club affronte désormais huit équipes différentes (quatre à domicile, quatre à l’extérieur), avant une phase finale élargie.

Un dispositif Canal+ de grande envergure

Pour couvrir l’événement, Canal+ a mobilisé ses forces vives. Hervé Mathoux sera aux commandes, accompagné de Gauthier Kuntzmann, Laure Boulleau et Samir Nasri pour les analyses techniques et tactiques. Sur place, à Monaco, Margot Dumont recueillera les réactions à chaud des entraîneurs, dirigeants et joueurs présents.

Au-delà de l’intérêt sportif, ce tirage représente un moment décisif pour les clubs. Le PSG, souvent placé parmi les favoris, attend de connaître l’ampleur du défi. L’OM, de retour avec de grandes ambitions, espère éviter un « groupe de la mort », tandis que Monaco veut confirmer son retour au premier plan européen.

Une attente qui dépasse les frontières

En Afrique francophone, où la Ligue des champions reste la compétition de clubs la plus suivie, cette retransmission gratuite est accueillie avec enthousiasme. Un supporter rencontré à Abidjan résume l’état d’esprit général : « Que ce soit au Cameroun, en Côte d’Ivoire ou au Sénégal, on veut tous voir où tomberont nos clubs et si nos stars africaines auront l’occasion de briller ».

Le coup d’envoi officiel de cette nouvelle édition sera donné dans les prochaines semaines, mais dès jeudi soir, les discussions tourneront déjà autour des affiches que le sort aura réservées.