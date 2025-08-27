Cristiano Ronaldo milliardaire : la fortune colossale du Portugais en 2025

À 40 ans, Cristiano Ronaldo franchit le cap symbolique du milliard de dollars grâce à une prolongation record avec Al Nassr.

L’essentiel Cristiano Ronaldo a prolongé en juin 2025 avec Al Nassr jusqu’en 2027, pour un contrat estimé à 620 millions de dollars, incluant salaire, primes et parts du club.

À 40 ans, la star portugaise est devenue officiellement milliardaire, le premier footballeur à franchir ce cap de son vivant.

Sa fortune dépasse désormais celle de légendes comme Michael Schumacher ou Tiger Woods, et le place au niveau de Michael Jordan.

Un cap historique pour le Portugais

Cristiano Ronaldo n’a pas seulement marqué l’histoire du football par ses buts et ses trophées, il vient d’entrer dans une nouvelle dimension : celle des athlètes milliardaires. Selon Celebrity Net Worth, le quintuple Ballon d’Or a franchi en juin 2025 la barre du milliard de dollars de fortune personnelle grâce à la prolongation colossale signée avec Al Nassr, son club en Arabie Saoudite.

Ce contrat, évalué à environ 620 millions de dollars sur deux ans, est considéré comme le plus lucratif de l’histoire du sport. Il inclut non seulement un salaire annuel de 178 millions de livres, mais aussi des primes extravagantes, des droits d’image et une participation de 15 % dans le capital du club saoudien.

Un empire qui dépasse le football

Ronaldo ne vit pas seulement de ses exploits sur le terrain. Avec sa marque CR7 (hôtels, vêtements, parfums, salles de sport), ses contrats de sponsoring – dont le fameux partenariat à vie avec Nike estimé à un milliard de dollars – et son influence sur les réseaux sociaux (il est la personnalité la plus suivie sur Instagram), le Portugais a bâti un empire commercial unique dans le sport.

Le deal signé avec Al Nassr va encore plus loin : il comprend l’usage illimité d’un jet privé, une équipe domestique de 16 personnes, et des primes allant jusqu’à 80 000 dollars par but. Autant dire que chaque performance de Ronaldo sur les pelouses saoudiennes rapporte une véritable fortune.

Un symbole pour l’Afrique et la diaspora

L’ascension de Cristiano Ronaldo, parti de Madère dans une famille modeste, résonne particulièrement auprès de nombreux jeunes Africains férus de football. Comme le confiait récemment un entraîneur local au Cameroun : « Ronaldo, c’est la preuve vivante qu’avec discipline et travail, on peut franchir toutes les barrières sociales ».

À 40 ans, CR7 n’est plus seulement une icône sportive : il incarne une réussite globale qui inspire bien au-delà des stades. Reste à savoir jusqu’où il mènera Al Nassr et combien de buts il ajoutera encore à son incroyable compteur. Une chose est sûre : Cristiano Ronaldo a déjà marqué l’histoire, financièrement comme sportivement.