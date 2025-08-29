Stade Rennais : le salaire XXL de Seko Fofana dévoilé

Le retour de Seko Fofana en Ligue 1 a marqué le dernier mercato hivernal. Recruté pour 20 M€, l’international ivoirien est devenu le joueur le mieux payé du Stade Rennais.

L’essentiel Seko Fofana touche 400 000 € par mois, soit 4,8 M€ par an, ce qui en fait le joueur le mieux payé du Stade Rennais.

Le milieu ivoirien a signé jusqu’en 2029 après son départ d’Al-Nassr, avec une réduction salariale par rapport à l’Arabie Saoudite.

Rennes compte sur son expérience et son leadership pour encadrer une équipe ambitieuse en Ligue 1 et en Europe.

Un retour marquant en Ligue 1

Seko Fofana a choisi Rennes en janvier 2025, trois ans après son départ du RC Lens pour Al-Nassr en Arabie Saoudite. Le club breton a déboursé 20 M€ pour s’attacher ses services, une opération majeure pour une équipe en pleine restructuration. À 30 ans, l’international ivoirien a accepté une baisse de salaire pour revenir dans un championnat européen compétitif.

Le joueur le mieux payé du Stade Rennais

Avec son contrat qui court jusqu’en 2029, Fofana s’inscrit dans la durée. Ses émoluments restent néanmoins élevés pour le standing rennais :

Salaire annuel : 4,8 M€

Salaire mensuel : 400 000 €

Salaire hebdomadaire : 92 308 €

Salaire quotidien : 13 151 €

Il domine ainsi la grille salariale du club, bien au-dessus de la majorité de ses coéquipiers.

Un rôle de cadre assumé

Formé à Manchester City, passé par Udinese et Watford avant de briller avec Lens, Fofana apporte une vraie dimension internationale. Rennes attend de lui qu’il incarne le leadership de l’effectif, aux côtés des jeunes talents en pleine progression. Habib Beye, entraîneur du club, compte sur son expérience pour guider l’équipe en Ligue 1 et dans les compétitions européennes.

Un signal fort pour Rennes

En misant sur Fofana, Rennes affiche clairement ses ambitions : consolider son projet autour d’un joueur reconnu, capable de tirer le collectif vers le haut. Pour le milieu ivoirien, ce retour en France est aussi l’occasion de rester compétitif à l’approche de la CAN et du Mondial 2026.