Anthony Payet, l’autre réussite de la famille : le petit frère de Dimitri affole les compteurs en National 3

Loin des projecteurs de la Ligue 1 et des grandes affiches européennes, Anthony Payet s’est installé au sommet d’un classement inattendu. Selon les données de Transfermarkt, l’attaquant de Romorantin-Lanthenay est tout simplement le meilleur buteur d’un club français évoluant à un niveau national depuis le 1er janvier 2025.

Dans le groupe G de National 3, le petit frère de Dimitri Payet a inscrit 15 buts depuis le début de l’année civile. Une efficacité redoutable qui s’inscrit dans une saison déjà hors normes.

Sur l’ensemble de l’exercice 2024-2025, Anthony Payet affiche des chiffres rarement observés à ce niveau. Il compte 12 réalisations en championnat, auxquelles s’ajoutent 8 buts en Coupe de France. Toutes compétitions confondues, le total grimpe à 35 buts en 30 matches disputés, soit une moyenne d’un but toutes les 75 minutes.

Une production offensive qui lui permet de devancer des joueurs bien plus exposés médiatiquement. Ousmane Dembélé (31 buts en 47 matches avec le PSG) et Mason Greenwood (26 buts en 42 matches avec l’OM) figurent derrière lui dans ce classement basé sur l’année civile 2025. D’autres profils moins médiatisés, comme Marvin Emmanuel (Racing Club de France) ou Julien Domingues (passé par Cannes puis Dijon), suivent avec 25 buts chacun.

Un parcours discret, construit loin des projecteurs

Formé à la Saint-Pierroise, Anthony Payet a connu un parcours fait d’étapes successives dans le football français. Passé par les équipes espoirs de Guingamp, puis par Angers, Les Herbiers et Chambly, il a rejoint Romorantin-Lanthenay à l’été 2024. Un retour dans un club qu’il connaissait déjà, pour y avoir évolué entre 2019 et 2021.

À l’ombre d’un grand frère internationalement reconnu, Anthony Payet trace aujourd’hui sa propre trajectoire. Une trajectoire faite d’efficacité, de constance et de chiffres qui, cette saison, ne passent plus inaperçus.