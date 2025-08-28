Brésil : Ancelotti dévoile une liste pleine de surprises pour les éliminatoires

Carlo Ancelotti a publié la liste du Brésil pour les éliminatoires de septembre face au Chili et à la Bolivie. Entre cadres confirmés et jeunes pépites, la Seleção se projette déjà vers la Coupe du Monde 2026.

L’essentiel Carlo Ancelotti a convoqué 25 joueurs pour affronter le Chili et la Bolivie en éliminatoires du Mondial 2026.

La liste inclut 12 joueurs de Premier League, mais aussi Marquinhos, Raphinha et plusieurs révélations comme Wesley, Kaio Jorge et Estêvão.

Le sélectionneur italien mélange expérience et jeunesse afin de bâtir une équipe capable de viser le titre mondial.

Une Seleção entre continuité et nouveautés

Pour son deuxième rassemblement à la tête du Brésil, Carlo Ancelotti a choisi un groupe de 25 joueurs mêlant stars confirmées et jeunes espoirs. On retrouve Marquinhos, champion d’Europe 2025 avec le PSG, et Raphinha du FC Barcelone, mais aussi une forte délégation issue de Premier League avec pas moins de 12 joueurs convoqués.

Le technicien italien, nommé pour ramener la Seleção au sommet, veut s’appuyer sur des bases solides tout en ouvrant la porte aux talents émergents. « L’objectif n’est pas seulement de se qualifier, mais de construire une équipe capable de gagner », a rappelé Ancelotti.

Wesley, du Flamengo à la Roma en passant par la Seleção

Parmi les surprises, Wesley pourrait débuter sur le flanc droit de la défense. Malmené lors de sa première sélection face à l’Argentine, le latéral de 20 ans s’est depuis imposé avec la Roma, après un transfert de 29 millions de dollars. Auteur d’un but décisif contre Bologne en ouverture de Serie A, il incarne la nouvelle vague brésilienne.

Kaio Jorge, l’artilleur de Cruzeiro

Autre nom en pleine ascension : Kaio Jorge. Meilleur buteur du championnat brésilien avec 15 buts et 5 passes décisives en 20 matchs, l’attaquant de Cruzeiro a conquis le public. S’il part derrière João Pedro (Chelsea) ou Richarlison (Tottenham) dans la hiérarchie, il pourrait obtenir ses premières minutes sous Ancelotti. Une opportunité en or pour s’installer durablement en sélection.

Estêvão, le diamant brut de Chelsea

À seulement 18 ans, Estêvão fait déjà sensation. Transféré de Palmeiras à Chelsea, il a rapidement trouvé sa place en Premier League, offrant une passe décisive contre West Ham. Brillant lors de la Coupe du monde des clubs 2025 face aux Blues, il confirme son immense potentiel. Ancelotti semble décidé à l’intégrer progressivement. La question est déjà posée : sera-t-il titulaire avec le Brésil dès 2026 ?

Une liste qui inspire confiance

Cette sélection brésilienne illustre la volonté d’Ancelotti de préparer l’avenir sans délaisser l’expérience. Avec un mélange de jeunesse éclatante et de cadres respectés, la Seleção affiche de solides arguments. Pour les supporters, du Brésil à l’Afrique francophone, ce cocktail d’ambition et de fraîcheur nourrit l’espoir de retrouver une équipe capable de conquérir une sixième étoile mondiale.