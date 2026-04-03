Brésil : Neymar au cœur d’une polémique

Auteur d’une bonne performance avec Santos ce weekend, Neymar a vu sa soirée basculer après le coup de sifflet final. Entre tensions sur le terrain et propos controversés, l’attaquant brésilien fait réagir.

Neymar a vécu une soirée contrastée. Sur le terrain, l’ancien joueur du PSG a été décisif lors de la victoire de Santos face à Remo (2-0). Passeur sur l’ouverture du score puis impliqué sur le second but, il a largement contribué au succès des siens.

Mais la fin de match a été beaucoup plus agitée. Ciblé par plusieurs fautes durant la rencontre, le Brésilien a fini par perdre son sang-froid. Après un accrochage avec Diego Hernandez, il a dû être retenu, écopant au passage d’un carton jaune qui le privera du prochain match face à Flamengo.

La frustration ne s’est pas arrêtée au terrain. Après la rencontre, Neymar est allé provoquer son adversaire, avant de s’en prendre publiquement à l’arbitre. Il a dénoncé une décision injuste, estimant ne pas avoir été protégé malgré plusieurs fautes subies.

Dans un discours tendu, il a accusé l’arbitre de vouloir « être la star du match » et de manquer de respect aux joueurs, pointant un manque de dialogue sur le terrain.

Une polémique sur ses propos

«Ce carton est injuste. J’ai subi un tacle dangereux en fin de match, inutilement. Ce n’était pas le premier, mais le troisième ou le quatrième. Je suis allé protester et j’ai reçu un carton jaune. Sávio (l’arbitre) est comme ça, il s’est réveillé comme Chico (de mauvaise humeur) et est entré sur le terrain dans cet état. Il veut être la star du match, il manque cruellement de respect aux joueurs, il ne parle pas, il ne discute pas, c’est le genre de gars qui mène le jeu, qui veut tout contrôler. Il doit apprendre à gérer ça. C’est irrespectueux. Je suis content d’aider mes coéquipiers, c’est tout. Je vais faire mon travail, satisfait des trois points, c’est le plus important.» a-t-il précisé dans une interview.

Mais ce sont surtout certaines expressions utilisées par Neymar qui ont déclenché une vive polémique au Brésil. L’une d’elles, jugée à connotation sexiste, a été largement critiquée, notamment par plusieurs journalistes.

Ces propos ont relancé le débat sur les mots employés dans le football et leur portée, au-delà du contexte sportif. Neymar pourrait être amené à s’expliquer dans les prochains jours.