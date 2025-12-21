Coupe du monde 2026 : La grande annonce de Neymar au aux supporters du Brésil et à Carlo Ancelotti

À bientôt 34 ans, Neymar n’a pas tiré un trait sur la sélection. Éloigné des terrains internationaux depuis octobre 2023 et freiné par des blessures à répétition, l’attaquant brésilien se projette toujours vers la prochaine Coupe du monde. Samedi, à São Paulo, il a publiquement réaffirmé son ambition, sans détour.

Présent lors d’un événement aux côtés du chanteur Thiaguinho, le capitaine de la Seleção a tenu un discours direct à destination des supporters brésiliens. « Nous allons faire tout notre possible, voire l’impossible, pour ramener cette Coupe du monde au Brésil. En juillet, vous pourrez me demander des comptes », a-t-il lancé, assumant la pression liée à ses déclarations.

Un clin d’œil appuyé à Ancelotti

Dans un registre plus léger, Neymar s’est ensuite adressé à Carlo Ancelotti, pressenti pour prendre les rênes de la sélection. « Allez, Ancelotti, aide-nous, d’accord ? », a-t-il glissé, avant d’ajouter, mi-sérieux : « Si on va en finale, je promets de marquer ». Un message qui traduit sa volonté de rester un acteur central du projet brésilien, malgré l’incertitude autour de son état physique.

Revenu à Santos, Neymar a récemment contribué au maintien du club lors du sprint final du championnat. Toujours meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne avec 79 réalisations, il continue d’entretenir l’espoir d’un dernier grand rendez-vous international, quitte à défier le temps et les doutes.