Brésil : l’avenir de Neymar avec la Seleção reste incertain

Pré-convoqué par Carlo Ancelotti pour les prochains matchs amicaux de la Brésil face à la France et à la Croatie, Neymar espérait marquer des points dans l’optique d’une convocation officielle. Mais un contretemps est venu perturber les plans du sélectionneur italien.

Le joueur de 34 ans devait être observé ce mardi lors du match de championnat entre Santos FC et Mirassol FC. Finalement, le club paulista a décidé de laisser sa star au repos, malgré une préparation de près de douze jours.

Selon plusieurs médias brésiliens, cette décision a été accueillie avec surprise et frustration par la Confédération brésilienne de football. L’objectif d’Ancelotti était clair : observer Neymar en situation de match pour évaluer sa condition physique.

Depuis son retour à Santos en janvier 2025, l’ancien joueur du Paris Saint‑Germain et du FC Barcelona a en effet cumulé plus de 230 jours d’absence en raison de blessures.

Or, selon les informations locales, Neymar s’est surtout contenté de travail physique ces derniers jours, sans participer pleinement aux séances tactiques avec ses coéquipiers.

Une convocation encore incertaine

Ce contretemps pourrait avoir des conséquences sur la décision finale du sélectionneur brésilien. Sans cette observation face à Mirassol, il ne resterait qu’un seul match, celui contre Corinthians, pour convaincre Ancelotti de sa capacité à revenir au plus haut niveau.

Mais l’Italien pourrait ne pas être présent, puisqu’il a déjà prévu d’assister à la rencontre entre Botafogo et Flamengo à Rio de Janeiro.

Dans ces conditions, l’avenir immédiat de Neymar avec la Seleção reste incertain, alors que l’attaquant rêve toujours de disputer une dernière Coupe du monde avec le Brésil.