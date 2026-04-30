Santos FC : Cuca prend la défense de Neymar face aux critiques

Malgré une prestation jugée décevante, Neymar peut compter sur un soutien de poids. Après le nul frustrant de Santos FC sur la pelouse de San Lorenzo (1-1), son entraîneur Cuca a tenu à calmer le jeu. Pour lui, la star brésilienne est simplement en train de monter en puissance… au bon moment.

Mardi soir, dans une ambiance bouillante à Buenos Aires, Neymar n’a pas totalement répondu aux attentes. Peu influent en première période, il a été étroitement surveillé par la défense adverse et n’a pas réussi à imposer son rythme.

Mais pour Cuca, il ne faut pas s’arrêter à cette impression. Le technicien brésilien a vu autre chose :

« En seconde période, il a trouvé plus d’espace, il a créé des situations et tenté des passes que peu de joueurs sont capables de voir. »

Une lecture qui tranche avec les critiques. Car si Neymar n’a cadré qu’un tir, son implication dans l’égalisation inscrite par Gabriel Barbosa reste un signal positif dans une équipe en difficulté.

Le Mondial 2026 en ligne de mire

Au-delà des performances en club, l’enjeu est clair : la Coupe du monde 2026. Dans l’ombre de Carlo Ancelotti, nouveau sélectionneur du Brésil, chaque sortie de Neymar est scrutée.

Cuca ne cache pas son espoir :

« En tant que Brésilien, j’espère le voir en sélection. »

À 34 ans, l’ancien joueur du PSG joue probablement l’une de ses dernières cartes pour briller sur la scène mondiale. Et malgré une saison compliquée, son statut reste intact.

Santos sous pression, Neymar indispensable

Le contexte n’aide pas. En difficulté en championnat, Santos pointe dans la zone rouge et lutte pour son maintien. Le nul face à San Lorenzo n’arrange rien : le club n’a pris que deux points en trois matchs de Copa Sudamericana.

Et déjà, un autre défi se profile : un choc face à Palmeiras. Problème, Neymar pourrait ne pas être disponible.

La raison ? Le gazon synthétique de l’Allianz Parque, qui inquiète aussi Gabigol. Une absence des deux stars serait un coup dur pour une équipe déjà fragile.

Entre la lutte pour le maintien et les ambitions continentales, Santos marche sur un fil. Et dans ce contexte tendu, Neymar reste plus que jamais au centre du projet.

Critiqué, parfois discret, mais toujours décisif par éclairs, il incarne l’espoir d’un club en quête de stabilité.

Reste à savoir si cette montée en puissance évoquée par Cuca suffira à relancer la machine… et à offrir à Neymar une dernière danse en Coupe du monde.