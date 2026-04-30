PSG – Bayern : Neymar détruit par un consultant brésilien

La presse brésilienne s’est attaqué à Neymar suite au choc spectaculaire entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (5-4) en demi-finale aller de Ligue des Champions UEFA continue de faire réagir.

Consultant influent du média UOL, Walter Casagrande n’a pas hésité à s’en prendre frontalement à Neymar, pourtant ancien joueur du PSG.

En comparant le rythme du match européen avec la prestation récente de Neymar avec Santos FC, le Brésilien a livré une analyse cinglante :

« Mettez ce Neymar au milieu de terrain du PSG et du Bayern… il tournerait en rond comme un cafard. Il ne toucherait pas le ballon. »

Une sortie brutale qui remet en question le niveau actuel de l’ancien Parisien, jugé incapable de suivre l’intensité du très haut niveau européen.

Mardi soir à Buenos Aires, Santos a été tenu en échec 1-1 par San Lorenzo, laissant ses espoirs en Copa Sudamericana suspendus à un fil. Si la performance collective a été décevante, c’est surtout Neymar qui a fait l’objet de critiques après le match, le joueur ayant peiné à exercer son influence habituelle lors de cette rencontre continentale. Ce résultat place le grand club brésilien en bas du classement du groupe D, avec seulement deux points en trois marches.

Le débat est relancé : Neymar peut-il encore exister face aux cadors européens ?