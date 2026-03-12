Real Madrid : Vinícius égale Cristiano Ronaldo et entre un peu plus dans l’histoire de la Ligue des champions

La Ligue des Champions semble avoir une relation particulière avec le Real Madrid. Saison après saison, les Madrilènes se transforment dans leur compétition fétiche, et certains joueurs profitent de cette scène européenne pour marquer l’histoire du club. C’est précisément le cas de Vinícius Júnior.

Lors de la dernière rencontre face à Manchester City, l’ailier brésilien a délivré une nouvelle passe décisive, officiellement comptabilisée par l’UEFA. Une action qui lui permet d’atteindre 31 passes décisives en Ligue des champions avec le Real Madrid, égalant ainsi un certain Cristiano Ronaldo.

Ce chiffre impressionnant place Vinicius au sommet du classement des meilleurs passeurs du Real Madrid en Ligue des champions, à égalité avec la légende portugaise. Mais un détail rend la performance encore plus remarquable : le Brésilien a atteint ce total en seulement 79 matchs, soit 26 rencontres de moins que Cristiano Ronaldo, qui avait disputé 105 matchs pour atteindre cette marque.

À seulement 26 ans, Vinicius possède donc encore une large marge pour dépasser ce record et devenir seul leader du classement. La performance du Brésilien ne s’arrête pas là. Grâce à cette nouvelle contribution offensive, Vinicius est devenu le deuxième joueur de l’histoire à atteindre au moins dix contributions offensives lors de cinq saisons consécutives en Ligue des champions.

Une statistique qui confirme l’importance de l’ailier dans les campagnes européennes du Real Madrid ces dernières années. Malgré cette égalité symbolique, Vinicius n’a jamais caché son admiration pour Cristiano Ronaldo. Après la rencontre, le Brésilien a d’ailleurs évoqué son idole avec simplicité.

Pour lui, l’ancien numéro 7 madrilène reste une référence absolue pour toute une génération de supporters et de joueurs du Real Madrid. Désormais, l’objectif du Brésilien est clair : dépasser Cristiano Ronaldo et devenir seul meilleur passeur du Real Madrid en Ligue des champions.