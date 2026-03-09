Real Madrid – Manchester City : Mbappé va-t-il disputer ce match de Ligue des champions ?

Coup dur pour le Real Madrid à quelques heures d’un rendez-vous capital en Europe. L’attaquant français Kylian Mbappé ne disputera pas le match aller des huitièmes de finale de la UEFA Champions League face à Manchester City.

De retour à Madrid après plusieurs jours de soins à Paris, Mbappé ne s’est pas entraîné normalement avec le groupe madrilène. Selon les informations venues de Valdebebas, l’attaquant s’est contenté d’une séance individuelle, sans même toucher le ballon.

Touché au genou gauche, l’ancien joueur du PSG a préféré ne prendre aucun risque afin d’éviter une aggravation de sa blessure. Sur recommandation du staff médical du Real Madrid, il a donc été décidé de le préserver pour ce choc européen.

Une absence importante pour le club merengue, qui comptait sur sa star offensive pour affronter l’équipe de Pep Guardiola.

Une cascade de blessés au Real Madrid

La situation médicale reste délicate pour l’effectif madrilène. Plusieurs cadres poursuivent actuellement leur processus de récupération et ne seront pas disponibles pour ce rendez-vous européen.

Parmi les absents figurent notamment : Éder Militão ; David Alaba ; Jude Bellingham ; Rodrygo ; Dani Ceballos

Le latéral Carreras est également forfait après une blessure au mollet.

Une bonne nouvelle tout de même pour la défense madrilène. Malgré un coup reçu lors du dernier match contre le Celta Vigo, le défenseur allemand Antonio Rüdiger devrait bien être titulaire pour ce choc européen.

Face à Manchester City, le Real Madrid devra donc trouver d’autres solutions offensives pour compenser l’absence de Mbappé.

Dans un duel devenu l’une des grandes rivalités européennes des dernières saisons, l’équipe madrilène devra prouver qu’elle peut rivaliser avec les champions d’Angleterre même sans sa star offensive.