Nouvelle-Zélande – Égypte : à 18 ans, Hamza Abdelkarim entre dans l’histoire du football africain

L’Égypte a frappé un grand coup dans la course à la qualification en dominant la Nouvelle-Zélande (3-1) lors de la deuxième journée du groupe G. Une victoire précieuse qui permet aux Pharaons de se replacer idéalement avant l’ultime rencontre face à l’Iran. Mais au-delà du résultat, cette soirée restera surtout celle d’Hamza Abdelkarim.

À seulement 18 ans et 171 jours, le jeune talent égyptien a inscrit son nom dans les livres d’histoire du football africain.

🇪🇬 Hamza Abdelkarim (18 ans et 171 jours) devient le plus jeune Africain de l’histoire à remporter un match à la Coupe du Monde. 18 juin 2026

Un record historique pour le joyau des Pharaons

Aligné dans cette rencontre capitale, Hamza Abdelkarim a participé au succès égyptien qui pourrait s’avérer décisif dans la course aux huitièmes de finale.

Grâce à cette victoire, le jeune international devient officiellement le plus jeune joueur africain de l’histoire à remporter un match de Coupe du monde, selon le site français « Stats Foot ». Un record qui témoigne de la confiance accordée par le staff égyptien à cette nouvelle génération de talents.

À seulement 18 ans, Abdelkarim fait déjà partie des joueurs les plus prometteurs du football africain et confirme tout le bien que les observateurs pensent de lui depuis plusieurs saisons.

L’Égypte rêve des huitièmes de finale

Après avoir tenu la Belgique en échec lors de la première journée (1-1), les Pharaons ont confirmé leurs ambitions en s’imposant contre la Nouvelle-Zélande.

Avec quatre points en deux matchs, l’Égypte aborde désormais son dernier rendez-vous de la phase de groupes contre l’Iran dans une position favorable. Une qualification pour les huitièmes de finale constituerait l’une des plus belles performances de son histoire récente en Coupe du monde.

Portée par son expérience mais aussi par l’émergence de jeunes talents comme Hamza Abdelkarim, la sélection égyptienne démontre qu’elle possède les armes pour rivaliser avec les meilleures nations de la compétition.

Hamza Abdelkarim est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football égyptien. Âgé de seulement 18 ans, il évolue au poste de milieu offensif au sein du club égyptien d’Al Ahly SC, avec lequel il a commencé à s’imposer malgré son jeune âge. Lors de la saison 2025-2026, il a participé à plusieurs rencontres de championnat et de compétitions continentales, attirant l’attention grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et sa maturité.

International dans les catégories de jeunes avant d’intégrer progressivement l’équipe A des Pharaons, il vient d’entrer dans l’histoire en devenant, à 18 ans et 171 jours, le plus jeune joueur africain à remporter un match de Coupe du monde après la victoire de l’Égypte contre la Nouvelle-Zélande (3-1). Considéré comme l’un des futurs visages du football égyptien, il est déjà suivi par plusieurs recruteurs européens.