Coupe du monde 2026 : le grand récapitulatif de la première journée, entre records, surprises et 68 buts

La première journée complète de la Coupe du monde 2026 a livré un spectacle XXL. Avec 48 équipes engagées pour la première fois dans l’histoire du tournoi, cette première levée des groupes A à L a confirmé une chose : ce Mondial nord-américain ne manque ni de buts, ni de surprises, ni de récits historiques.

Au total, les 24 premiers matchs ont produit 68 buts, soit une moyenne de 2,83 buts par rencontre. Quinze matchs se sont terminés par une victoire, neuf par un nul, et plusieurs favoris ont déjà été bousculés. Le Maroc a tenu tête au Brésil, le Cap-Vert a neutralisé l’Espagne, l’Égypte a accroché la Belgique et la RD Congo a pris un point historique face au Portugal.

Sur le plan individuel, Lionel Messi est le premier grand patron statistique de cette Coupe du monde. Auteur d’un triplé contre l’Algérie, l’Argentin termine cette première journée en tête du classement des buteurs avec 3 buts, devant plusieurs joueurs à deux réalisations comme Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Kai Havertz ou encore Yasin Ayari.

Les résultats complets de la première journée

Groupe Match Score A Mexique – Afrique du Sud 2-0 A Corée du Sud – Tchéquie 2-1 B Canada – Bosnie-Herzégovine 1-1 B Qatar – Suisse 1-1 C Brésil – Maroc 1-1 C Haïti – Écosse 0-1 D États-Unis – Paraguay 4-1 D Australie – Turquie 2-0 E Allemagne – Curaçao 7-1 E Côte d’Ivoire – Équateur 1-0 F Pays-Bas – Japon 2-2 F Suède – Tunisie 5-1 G Belgique – Égypte 1-1 G Iran – Nouvelle-Zélande 2-2 H Espagne – Cap-Vert 0-0 H Arabie saoudite – Uruguay 1-1 I France – Sénégal 3-1 I Irak – Norvège 1-4 J Argentine – Algérie 3-0 J Autriche – Jordanie 3-1 K Portugal – RD Congo 1-1 K Ouzbékistan – Colombie 1-3 L Angleterre – Croatie 4-2 L Ghana – Panama 1-0

L’Allemagne a signé la plus large victoire de cette première journée en écrasant Curaçao (7-1). L’Angleterre et la Suède ont également marqué les esprits avec six buts dans leurs rencontres respectives. À l’inverse, Espagne – Cap-Vert est le seul match sans but de cette première salve.

Messi, Mbappé, Kane, Vozinha : les grands hommes de la première journée

La liste des hommes du match reflète parfaitement la diversité de cette première journée. Les stars ont répondu présent, mais plusieurs héros inattendus ont aussi émergé.

Match Homme du match Mexique – Afrique du Sud Julián Quiñones Corée du Sud – Tchéquie Hwang In-beom Canada – Bosnie-Herzégovine Ismaël Koné Qatar – Suisse Breel Embolo Brésil – Maroc Vinicius Junior Haïti – Écosse John McGinn États-Unis – Paraguay Folarin Balogun Australie – Turquie Nestory Irankunda Allemagne – Curaçao Kai Havertz Côte d’Ivoire – Équateur Yan Diomandé Pays-Bas – Japon Virgil van Dijk Suède – Tunisie Alexander Isak Espagne – Cap-Vert Vozinha Belgique – Égypte Emam Ashour Arabie saoudite – Uruguay Federico Valverde Iran – Nouvelle-Zélande Ramin Rezaeian France – Sénégal Michael Olise Irak – Norvège Erling Haaland Argentine – Algérie Lionel Messi Autriche – Jordanie Ali Olwan Portugal – RD Congo João Neves Angleterre – Croatie Harry Kane Ghana – Panama Antoine Semenyo Ouzbékistan – Colombie Luis Díaz

Messi a marqué cette première journée de son empreinte avec un triplé contre l’Algérie. Il compte désormais 16 buts en Coupe du monde, à hauteur de Miroslav Klose. Kylian Mbappé, lui, a inscrit un doublé contre le Sénégal et est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 58 buts. Harry Kane a également frappé fort avec un doublé contre la Croatie, égalant le record anglais de buts en Coupe du monde détenu par Gary Lineker.

Les records et faits historiques déjà tombés

Cette première journée a été une avalanche de records. Lionel Messi est devenu le joueur le plus âgé à inscrire un triplé en Coupe du monde et le plus âgé à marquer au moins deux buts dans un match du tournoi. Avec son triplé, il a également porté son total à 120 buts avec l’Argentine.

Le match Espagne – Cap-Vert a aussi produit des chiffres fous. La Roja a tenté 27 tirs sans marquer, un total rarissime dans l’histoire du Mondial. À 40 ans, Vozinha est devenu le gardien le plus âgé à garder sa cage inviolée pour ses débuts en Coupe du monde, tandis que le Cap-Vert a décroché un point historique pour sa première apparition.

La RD Congo a elle aussi écrit l’histoire. Yoane Wissa est devenu le premier buteur congolais en Coupe du monde, permettant aux Léopards d’obtenir un nul de prestige face au Portugal. Cristiano Ronaldo, de son côté, est devenu le plus vieux joueur de champ titulaire dans un match de Coupe du monde, à 41 ans, mais sa prestation très discrète a déjà ouvert un débat au Portugal.

L’ouverture du tournoi avait déjà donné le ton avec trois cartons rouges lors de Mexique – Afrique du Sud, alors que toute la Coupe du monde 2022 n’en avait compté que quatre. Autre fait marquant : Curaçao est devenu le plus petit pays, en superficie et en population, à disputer une phase finale de Coupe du monde.

Afrique solide, Tunisie secouée et anecdotes majeures

Le bilan africain est contrasté mais encourageant. La Côte d’Ivoire et le Ghana ont gagné, le Maroc a tenu tête au Brésil, le Cap-Vert a accroché l’Espagne, l’Égypte a résisté à la Belgique et la RD Congo a frustré le Portugal. En revanche, l’Algérie, le Sénégal, la Tunisie et l’Afrique du Sud ont perdu leur premier match.

Le principal séisme sur un banc est venu de la Tunisie. Après la lourde défaite contre la Suède (5-1), Sabri Lamouchi a été limogé. Hervé Renard a été nommé à titre intérimaire pour tenter de relancer les Aigles de Carthage. Cette décision est historique : Lamouchi est devenu le premier sélectionneur renvoyé après un seul match dirigé en Coupe du monde.

Parmi les anecdotes fortes, les supporters japonais ont encore été salués pour avoir nettoyé les tribunes après le match nul contre les Pays-Bas. Au Qatar, un but contre son camp en fin de rencontre a permis au pays hôte de 2022 de décrocher son premier point dans l’histoire du Mondial. Au Canada, le nul contre la Bosnie-Herzégovine a également offert aux Canucks leur premier point dans la compétition.

Cette première journée a donc posé les bases d’un Mondial spectaculaire. Les stars sont déjà au rendez-vous, les outsiders africains et asiatiques ont montré les dents, et plusieurs records historiques sont tombés avant même la deuxième journée. Si le rythme se poursuit, cette Coupe du monde 2026 pourrait devenir l’une des plus riches et imprévisibles de l’histoire.