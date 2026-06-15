Espagne – Cap-Vert : la vidéo des arrêts incroyables de Vozinha qui ont écœuré toute la Roja

Le Cap-Vert a créé l’une des plus grosses surprises de ce début de Coupe du monde 2026 en tenant l’Espagne en échec (0-0). Mais derrière cet exploit historique se cache un héros : Vozinha.

À 40 ans, le gardien cap-verdien a livré une performance monumentale face aux champions d’Europe. Match après match, la Roja trouve généralement la faille grâce à sa qualité technique et à sa maîtrise collective. Cette fois, elle s’est heurtée à un mur infranchissable.

Au coup de sifflet final, la FIFA n’a d’ailleurs pas hésité à le désigner homme du match. Une récompense méritée pour celui qui a réalisé plusieurs interventions décisives tout au long de la rencontre.

🌎🇨🇻 OFFICIAL: Vozinha wins FIFA Man of the Match Award for Spain-Cape Verde. 🌎🇨🇻 OFFICIAL: Vozinha is the oldest goalkeeper to keep a clean sheet on a World Cup debut. 15 juin 2026

Vozinha signe une performance historique à 40 ans

Dès les premières minutes, l’Espagne a pris le contrôle du ballon et multiplié les offensives. Pedri, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal puis Lamine Yamal après son entrée en jeu ont tous tenté de faire craquer la défense cap-verdienne.

Mais à chaque fois, Vozinha a répondu présent. Le portier des Requins Bleus a brillé par son placement, sa lecture du jeu et son calme impressionnant dans les moments chauds. Plusieurs de ses arrêts ont provoqué l’incrédulité des supporters espagnols présents dans les tribunes.

Selon les données relayées après la rencontre, il devient le gardien le plus âgé de l’histoire à conserver sa cage inviolée pour ses débuts en Coupe du monde. Une statistique qui témoigne de l’exploit réalisé par le vétéran cap-verdien.

Le héros d’un exploit historique du Cap-Vert

Ce match nul représente probablement l’un des plus grands résultats de l’histoire du football cap-verdien. Opposée à l’une des équipes les plus talentueuses de la planète, la sélection insulaire a résisté grâce à une organisation collective remarquable mais aussi grâce à son gardien légendaire.

Déjà considéré comme une icône du football cap-verdien, Vozinha a ajouté un nouveau chapitre à sa carrière en entrant dans l’histoire du Mondial. Ses arrêts font déjà le tour des réseaux sociaux et la vidéo de sa performance est devenue virale auprès des supporters africains.

Si le Cap-Vert rêve aujourd’hui d’une qualification pour le prochain tour, il le doit en grande partie à son dernier rempart. À 40 ans, Vozinha vient peut-être de signer le match le plus marquant de toute sa carrière.