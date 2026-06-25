Brésil : Vinicius Junior enchaîne trois titres d’homme du match et porte la Seleção

Vinicius Junior est en train de prendre une nouvelle dimension avec le Brésil dans cette Coupe du monde 2026. Déjà décisif lors des deux premières sorties de la Seleção, l’attaquant du Real Madrid a de nouveau été élu homme du match FIFA après la victoire brésilienne contre l’Écosse (3-0).

Il s’agit de son troisième trophée consécutif d’homme du match dans ce Mondial, après Brésil – Maroc, Brésil – Haïti et Brésil – Écosse. Une série rare qui confirme son statut de leader offensif de la sélection brésilienne.

🌎🇧🇷 OFFICIAL: Vini Jr, back to back to back FIFA Man of the Match for Brazil. Three in a row. 25 juin 2026

Trois matchs, trois distinctions individuelles

Face au Maroc, Vinicius Junior avait déjà été l’un des rares Brésiliens à surnager dans un match nul accroché (1-1). Contre Haïti, il avait ensuite confirmé son influence dans le large succès de la Seleção (3-0), avant de remettre ça contre l’Écosse lors de la dernière journée de groupe.

Cette régularité impressionne. Dans une équipe brésilienne souvent attendue sur son jeu collectif, Vini Jr apparaît comme le joueur capable de faire basculer les rencontres par ses accélérations, ses dribbles et sa capacité à provoquer constamment les défenses adverses.

Le patron offensif du Brésil

Avec cette troisième distinction consécutive, Vinicius Junior s’affirme comme l’un des grands visages de ce début de Coupe du monde. La Seleção, qualifiée pour la suite de la compétition, peut s’appuyer sur un joueur en pleine confiance au meilleur moment.

À 25 ans, l’ailier du Real Madrid semble désormais prêt à assumer pleinement le rôle de leader technique du Brésil. Longtemps attendu comme l’héritier offensif de Neymar, il donne aujourd’hui le sentiment d’avoir franchi ce cap.

Si le Brésil veut aller loin dans ce Mondial 2026, il aura besoin d’un Vinicius Junior à ce niveau. Et pour l’instant, le message est clair : Vini ne participe pas seulement à la Coupe du monde, il la marque déjà de son empreinte.