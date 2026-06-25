Équipe de France : Guy Stéphan remplacera Didier Deschamps pour la deuxième fois

L’équipe de France devra composer sans son sélectionneur pour son dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège. Pour cette rencontre décisive prévue vendredi, c’est son fidèle adjoint Guy Stéphan qui prendra les commandes de l’équipe de France.

Touché par le décès de sa mère, Ginette, Didier Deschamps a quitté le rassemblement des Bleus pour rejoindre la France et assister aux obsèques de sa mère.

Pour cette rencontre décisive prévue vendredi, c’est son fidèle adjoint Guy Stéphan qui prendra les commandes de l’équipe de France. Une situation exceptionnelle, mais pas totalement inédite pour le bras droit du sélectionneur français.

Adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan palliera l’absence du sélectionneur endeuillé vendredi. 25 juin 2026

Guy Stéphan, l’homme de confiance de Deschamps

Depuis l’arrivée de Didier Deschamps à la tête des Bleus en 2012, Guy Stéphan est son plus proche collaborateur. Les deux hommes travaillent ensemble depuis leur passage commun à l’Olympique de Marseille avant de poursuivre leur aventure en sélection nationale. Ensemble, ils ont remporté la Coupe du monde 2018, la Ligue des nations 2021 et atteint les finales de l’Euro 2016 et du Mondial 2022.

Ce ne sera toutefois que la deuxième fois en quatorze ans que Guy Stéphan dirigera officiellement les Bleus à la place de Didier Deschamps. La première remontait à juin 2022, lorsque le sélectionneur avait dû quitter temporairement le rassemblement après le décès de son père. Guy Stéphan avait alors assuré l’intérim lors d’une rencontre de Ligue des nations face au Danemark. Les Français s’étaient inclinés 2-1 malgré l’ouverture du score de Karim Benzema.

Une continuité dans le fonctionnement des Bleus

Selon plusieurs médias français, l’organisation au sein du staff tricolore ne devrait pas être bouleversée. Guy Stéphan assurera la conférence de presse d’avant-match et dirigera les séances d’entraînement jusqu’à la rencontre face à la Norvège, tout en conservant les principes de fonctionnement instaurés depuis de nombreuses années avec Didier Deschamps.

Déjà qualifiée pour les seizièmes de finale après ses victoires contre le Sénégal (3-1) et l’Irak (3-0), l’équipe de France tentera désormais de terminer la phase de groupes en tête avant le retour attendu de Didier Deschamps pour la phase à élimination directe.