Équipe de France : Didier Deschamps quitte temporairement les Bleus après le décès de sa mère

Didier Deschamps traverse l’une des épreuves les plus douloureuses de sa vie. À deux jours du dernier match de groupe de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026 contre la Norvège, le sélectionneur des Bleus a appris le décès de sa mère. Il va rentrer en France pour assister aux obsèques et ne pourra pas assurer les prochains entraînements ni être présent sur le banc vendredi soir.

La nouvelle a été annoncée ce mardi par la Fédération française de football dans un communiqué officiel. Alors que les Bleus poursuivent leur préparation aux États-Unis, l’actualité sportive est brutalement passée au second plan pour le sélectionneur national, confronté à un drame familial.

Communiqué de la Fédération Française de Football concernant Didier Deschamps. — Fédération Française de Football (@FFF)

16 septembre 2026

La Fédération française de football apporte son soutien à Didier Deschamps

Dans son communiqué, la FFF a confirmé que Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements précédant la rencontre entre la Norvège et la France, programmée vendredi à 21 heures. L’ancien capitaine des Bleus a obtenu l’accord de la Fédération pour rentrer en France et rejoindre sa famille.

« Le sélectionneur national a eu la douleur, ce mardi matin, d’apprendre le décès de sa maman. Il va rentrer en France pour assister à ses obsèques. »

Cette disparition intervient en pleine Coupe du monde, alors que l’équipe de France dispute actuellement la phase de groupes. Une situation particulièrement éprouvante pour celui qui dirige les Bleus depuis 2012 et qui s’apprête à quitter son poste à l’issue du Mondial 2026.

Guy Stéphan assurera l’intérim face à la Norvège

En accord avec Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, Didier Deschamps a confié les commandes de l’équipe à son fidèle adjoint Guy Stéphan. Présent à ses côtés depuis de nombreuses années, ce dernier dirigera les séances d’entraînement et prendra place sur le banc lors du match contre la Norvège.

« Didier Deschamps a confié la responsabilité à son adjoint, Guy Stéphan, de diriger le groupe d’ici à son retour. »

Cette rencontre face à la Norvège représente le dernier rendez-vous des Bleus dans le groupe I. Sportivement, l’enjeu reste important, mais l’ensemble du groupe français devrait surtout avoir une pensée particulière pour son sélectionneur dans ces circonstances douloureuses.

Dans la conclusion de son communiqué, la Fédération française de football a tenu à adresser un message de soutien à son sélectionneur : « Dans ce moment extrêmement douloureux, nous souhaitons beaucoup de courage au sélectionneur et à sa famille et les assurons du soutien de tous et toutes au sein de la Fédération. »

À quelques jours d’un match important pour les Bleus, le football s’efface ainsi devant l’essentiel. Toute l’équipe de France aura à cœur d’accompagner Didier Deschamps par la pensée dans cette période particulièrement difficile.