Équipe de France : Guy Stéphan couvre Kylian Mbappé d’éloges, « un joueur hors norme »

Kylian Mbappé peut compter sur le soutien indéfectible de Guy Stéphan. L’adjoint historique de Didier Deschamps s’est longuement exprimé sur le capitaine des Bleus dans un entretien accordé au Parisien, et ses propos témoignent de toute l’admiration qu’il porte à l’attaquant du Real Madrid.

Présent au sein du staff de l’équipe de France depuis 2012, Guy Stéphan accompagne Mbappé depuis ses débuts en sélection en 2017. Au fil des années, il a vu le prodige de Bondy s’imposer comme l’un des plus grands joueurs de la planète et le leader naturel des Bleus.

🚨 Guy Stéphan sur Kylian Mbappé : « C’est un joueur hors norme, une personnalité hors norme. » 25 juin 2026

Guy Stéphan : « Je pourrai dire que j’ai entraîné Mbappé »

Interrogé sur les critiques dont fait parfois l’objet le capitaine de l’équipe de France, Guy Stéphan a affiché son incompréhension.

« C’est un joueur hors norme, une personnalité hors norme. Je n’arrive pas à m’expliquer comment on peut le critiquer », a déclaré le technicien français.

Avant de poursuivre avec une comparaison particulièrement forte : « Kylian, je l’ai vu grandir depuis 2017 et il n’en finit pas de nous épater. Il y a des coachs qui disent qu’ils ont entraîné Pelé. Moi, je pourrai dire que j’ai entraîné Mbappé. »

Des propos qui illustrent parfaitement la place déjà occupée par l’attaquant français dans l’histoire du football mondial, alors qu’il n’a que 27 ans.

Un leader respecté dans le vestiaire

Au-delà de ses performances sur le terrain, Guy Stéphan a également insisté sur les qualités humaines et le leadership de son capitaine.

Selon lui, Mbappé est particulièrement exigeant avec lui-même et avec ses partenaires dans la recherche permanente du détail susceptible de faire progresser l’équipe.

« Kylian est exigeant dans sa recherche du détail qui va permettre à l’équipe de progresser. C’est un leader admiré et un capitaine respecté », a assuré l’adjoint de Didier Deschamps.

Depuis le début de cette Coupe du monde 2026, Mbappé assume pleinement ce rôle de guide. Auteur d’un doublé contre le Sénégal lors de l’entrée en lice des Bleus, le capitaine français confirme une nouvelle fois qu’il demeure l’un des principaux atouts de la France dans sa quête d’une troisième étoile.