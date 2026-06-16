France – Sénégal : Mbappé fait tomber le verrou sénégalais et bat un record français

L’équipe de France a parfaitement lancé sa Coupe du monde 2026 en s’imposant 3 buts à 1 face au Sénégal mardi soir à Houston. Longtemps accrochés par des Lions de la Teranga courageux et bien organisés, les hommes de Didier Deschamps ont finalement fait la différence dans la dernière demi-heure grâce à un Kylian Mbappé décisif.

Dans un NRG Stadium acquis à la cause des deux sélections, les Français ont dû patienter avant de trouver la faille. Malgré plusieurs situations intéressantes de part et d’autre, le score est resté vierge à la pause. Le Sénégal a même réussi à inquiéter les Bleus par séquences grâce à son impact physique et sa vitesse en transition.

Mbappé fait tomber le verrou sénégalais

Il a fallu attendre la 66e minute pour voir la rencontre basculer. Servi par Michael Olise, Kylian Mbappé a ouvert le score d’une frappe clinique, libérant enfin une équipe de France qui dominait de plus en plus les débats.

Le Sénégal a alors été contraint de se découvrir davantage. Une situation dont a profité Bradley Barcola. Entré en cours de jeu, l’ailier français a doublé la mise à la 82e minute et semblé offrir une fin de match tranquille aux vice-champions du monde.

Mais les Lions de la Teranga n’avaient pas dit leur dernier mot. Dans le temps additionnel, le jeune Ibrahim Mbaye a redonné espoir aux siens en réduisant l’écart à la 95e minute après une belle action collective.

Un record historique pour le capitaine des Bleus

L’espoir sénégalais n’aura duré que quelques secondes. Dans la foulée, Kylian Mbappé a repris les choses en main avec une frappe exceptionnelle qui a terminé sa course au fond des filets. Son doublé a définitivement scellé le succès français (3-1).

Au-delà de la victoire, cette soirée restera gravée dans l’histoire du football français. Grâce à ses deux réalisations, Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 58 buts, dépassant Olivier Giroud et ses 57 réalisations.

Avec ces trois points, la France prend seule la tête du groupe I et confirme son statut de candidate au sacre mondial. Le Sénégal, malgré une prestation encourageante, devra rapidement rebondir lors de la prochaine journée pour conserver ses chances de qualification.