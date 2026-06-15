Coupe du Monde 2026 : Le Cap-Vert renverse toutes les statistiques

Le match nul obtenu par le Cap-Vert face à l’Espagne (0-0) est bien plus qu’une simple surprise de Coupe du monde. Au fil des statistiques dévoilées après la rencontre, l’ampleur de l’exploit réalisé par les Requins Bleus apparaît encore plus impressionnante.

Face à la deuxième nation mondiale au classement FIFA, les Cap-Verdiens ont défié toutes les probabilités. Entre les records de Vozinha, les chiffres inquiétants de l’Espagne et les performances individuelles remarquables de plusieurs joueurs, cette rencontre entre déjà dans l’histoire du Mondial.

🌎🇨🇻 OFFICIAL: Vozinha wins FIFA Man of the Match Award for Spain-Cape Verde. 15 juin 2026

Vozinha entre dans la légende de la Coupe du monde

À 40 ans, Vozinha a livré l’une des plus grandes performances de sa carrière. Le gardien cap-verdien a réalisé sept arrêts face à la Roja, un total exceptionnel pour un portier de son âge. Depuis que ces statistiques sont recensées, seul le légendaire Pat Jennings avait fait mieux après 40 ans avec dix arrêts contre le Brésil lors du Mondial 1986.

Le portier devient également le gardien le plus âgé de l’histoire à conserver sa cage inviolée lors de ses débuts en Coupe du monde. Il est aussi l’un des joueurs les plus âgés à effectuer une première apparition dans la compétition, derrière seulement l’Égyptien Essam El Hadary.

Sa prestation lui a logiquement valu le trophée d’homme du match décerné par la FIFA.

Le Cap-Vert renverse toutes les statistiques

Les chiffres collectifs sont tout aussi impressionnants. Le Cap-Vert est devenu la première nation africaine depuis 24 ans à éviter la défaite lors de son tout premier match en Coupe du monde.

Avant la rencontre, 65 places séparaient les deux équipes au classement FIFA : l’Espagne occupait la 2e place mondiale tandis que le Cap-Vert pointait au 67e rang. Jamais un tel écart n’avait été observé dans un match de Coupe du monde qui ne s’était pas terminé par une victoire de l’équipe la mieux classée.

Encore plus impressionnant : malgré seulement 26 % de possession de balle, les Cap-Verdiens n’ont commis qu’une seule faute durant toute la rencontre. Depuis l’apparition des statistiques officielles en 1966, aucune équipe n’avait affiché un total aussi faible dans un match de Coupe du monde.

L’organisation défensive mise en place par les Requins Bleus a également permis un exploit rarissime : Mikel Oyarzabal est devenu le premier joueur depuis 1966 à disputer les trente premières minutes d’un match de Coupe du monde sans toucher le moindre ballon.

Du côté espagnol, les chiffres traduisent une inefficacité inquiétante. La Roja a tenté 27 tirs sans réussir à marquer, une situation qu’elle n’avait plus connue depuis son match nul contre le Paraguay lors du Mondial 1998.

Plus globalement, l’Espagne n’a plus gagné en Coupe du monde depuis quatre rencontres et reste désormais sur 49 tirs et 2 500 passes sans inscrire le moindre but dans la compétition depuis sa réalisation contre le Japon lors du Mondial 2022.

Enfin, malgré son entrée seulement à la 71e minute, Lamine Yamal a réussi cinq dribbles, soit plus que n’importe quel autre joueur présent sur la pelouse. À 18 ans et 337 jours, le prodige espagnol est également devenu le plus jeune joueur européen à avoir disputé deux grands tournois internationaux, devant Jude Bellingham.

Une soirée historique pour le Cap-Vert, inquiétante pour l’Espagne et inoubliable pour Vozinha, devenu en 90 minutes l’un des visages de cette Coupe du monde 2026.