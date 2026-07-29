Équipe de France : Zinédine Zidane prêt à relancer Ferland Mendy ?

FootLégende. Ferland Mendy pourrait bien retrouver l’équipe de France dans les prochains mois. D’après L’Équipe, le latéral gauche du Real Madrid reste très apprécié par Zinédine Zidane, qui n’écarte pas un retour du défenseur tricolore chez les Bleus… à condition qu’il retrouve son meilleur niveau.

Écarté de la sélection ces derniers mois en raison de blessures à répétition et d’une concurrence importante à son poste, Ferland Mendy n’a cependant jamais perdu la confiance de Zinédine Zidane. Les deux hommes se connaissent parfaitement pour avoir collaboré durant plusieurs saisons au Real Madrid, où le technicien français avait fait de l’ancien Lyonnais un titulaire indiscutable. Si le défenseur retrouve toutes ses capacités physiques, la porte de Clairefontaine pourrait de nouveau s’ouvrir.

S’il revient à son niveau, FERLAND MENDY SERA DE RETOUR CHEZ LES BLEUS SOUS ZIZOU ! Voir la publication

Zidane n’a jamais caché son admiration pour Ferland Mendy

Lorsque Zinédine Zidane dirigeait le Real Madrid, Ferland Mendy faisait partie de ses hommes de confiance. Arrivé en provenance de l’Olympique Lyonnais à l’été 2019, l’international français s’était rapidement imposé grâce à sa solidité défensive, sa puissance athlétique et sa régularité dans les grands rendez-vous.

Sous les ordres de Zidane, Mendy a remporté notamment la Liga, la Supercoupe d’Espagne et la Ligue des champions. L’ancien numéro 10 des Bleus a toujours défendu son latéral, estimant que son apport défensif compensait largement ses qualités offensives plus limitées.

À 31 ans, le joueur du Real Madrid reste l’un des meilleurs spécialistes du poste lorsqu’il évolue à 100 % de ses moyens. Son principal adversaire demeure désormais son état physique. Depuis deux saisons, plusieurs blessures musculaires l’ont empêché d’enchaîner les matches et de retrouver la continuité qui faisait sa force.

Une concurrence toujours importante chez les Bleus

Même si Zinédine Zidane apprécie énormément son profil, Ferland Mendy devra convaincre sur le terrain avant d’espérer retrouver le maillot bleu. Le sélectionneur a déjà indiqué qu’il choisirait ses joueurs uniquement sur leur niveau de performance et leur état de forme.

Le poste de latéral gauche reste particulièrement concurrentiel avec Lucas Digne, Lucas Hernandez lorsqu’il évolue sur le côté, mais aussi plusieurs jeunes joueurs qui frappent à la porte de la sélection.

Si Ferland Mendy retrouve son meilleur niveau avec le Real Madrid durant les premières semaines de la saison, ses chances de réintégrer la liste de Zinédine Zidane augmenteront fortement. Les premiers rassemblements du nouveau sélectionneur seront d’ailleurs très observés, tant pour les retours éventuels que pour les nouvelles têtes appelées à lancer ce nouveau cycle chez les Bleus.