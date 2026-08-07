Coupe du Monde 2030 : l’Espagne sort les griffes pour récupérer la finale

La bataille autour de la finale de la Coupe du monde 2030 prend une tournure de plus en plus politique. Alors que le Maroc pousse la candidature du futur Grand Stade Hassan-II de Casablanca, l’Espagne refuse de voir le match le plus prestigieux du tournoi lui échapper. Ce vendredi, le débat a même gagné la politique espagnole.

Qui accueillera la finale de la Coupe du monde 2030 ? À quatre ans du tournoi organisé principalement par l’Espagne, le Portugal et le Maroc, la question est devenue l’un des dossiers les plus sensibles de la compétition.

L’Espagne souhaite accueillir la rencontre, avec notamment le Santiago-Bernabéu de Madrid et le Spotify Camp Nou de Barcelone parmi les enceintes susceptibles de prétendre au rendez-vous. Mais le Maroc nourrit exactement la même ambition avec son gigantesque projet de stade Hassan-II près de Casablanca.

🇪🇸💥 L’Espagne ne lâche rien dans la bataille pour organiser la finale du Mondial 2030

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7 août 2026

L’Espagne hausse le ton

Le sujet dépasse désormais largement les fédérations de football. Selon les informations relayées ce vendredi par la presse espagnole, le Parti populaire espagnol a fait savoir qu’il considérait l’organisation de la finale en Espagne comme un élément particulièrement important du projet 2030.

La formation politique serait même prête à demander une réévaluation de la participation espagnole à l’organisation du tournoi si le pays était finalement privé de la finale.

Une position spectaculaire qui illustre l’importance prise par ce dossier.

L’Espagne dispose pourtant d’arguments considérables. Le pays est l’un des principaux organisateurs de la compétition et possède plusieurs enceintes capables d’accueillir les plus grandes affiches internationales.

Le Santiago-Bernabéu apparaît naturellement comme un candidat majeur. Totalement transformé ces dernières années, le stade du Real Madrid possède l’expérience des grands événements et bénéficie du poids symbolique de la capitale espagnole.

Barcelone peut également avancer le Camp Nou rénové, dont la capacité dépasse les 100 000 spectateurs.

Un autre élément vient renforcer la dimension symbolique de la candidature espagnole : la Roja abordera le Mondial 2030 avec le statut de championne du monde après son sacre contre l’Argentine en finale de l’édition 2026.

Le Maroc rêve du Grand Stade Hassan-II

Mais en face, le Maroc n’a aucune intention de renoncer.

Le Royaume construit à Benslimane, dans la région de Casablanca, le spectaculaire Grand Stade Hassan-II. Avec une capacité annoncée d’environ 115 000 places, l’enceinte doit devenir l’un des plus grands stades de football au monde.

Son ambition ne fait guère de mystère : accueillir les plus grandes rencontres du Mondial 2030 et, idéalement, la finale.

Cette concurrence entre les deux pays s’est retrouvée ces derniers jours au centre d’une autre polémique.

Dans le contexte de la grave crise traversée par Gianni Infantino autour du projet FIFA Forward Enterprise, des informations de presse ont affirmé que le président de la FIFA aurait promis au Maroc l’organisation de la finale du Mondial 2030 en échange d’un soutien politique.

La FIFA a catégoriquement démenti cette version.

Un porte-parole de l’instance a qualifié de fausses et trompeuses les affirmations selon lesquelles Infantino aurait pris un quelconque engagement sur l’attribution de la finale. La FIFA assure que la décision sera prise ultérieurement selon ses procédures.

À ce stade, il n’existe donc aucune attribution officielle de la finale au Maroc, pas plus qu’à Madrid ou Barcelone.

Bernabéu, Camp Nou ou Hassan-II : une bataille à trois

Trois enceintes cristallisent désormais l’essentiel des spéculations : le Santiago-Bernabéu, le Camp Nou et le futur Grand Stade Hassan-II.

Chacune dispose d’arguments différents.

Madrid peut mettre en avant le prestige du Bernabéu, son expérience et la place centrale de la capitale dans le dispositif espagnol. Barcelone possède l’avantage de la capacité avec son Camp Nou rénové.

Casablanca joue une autre carte : celle d’un stade entièrement pensé pour les très grands événements internationaux et dont les quelque 115 000 places permettraient d’organiser une finale devant une affluence exceptionnelle.

La décision sera donc autant symbolique que logistique.

Elle pourrait également devenir l’un des sujets les plus délicats pour la FIFA, particulièrement dans le climat politique actuel.

Le choix du pays organisateur de la finale sera scruté sous tous les angles, et l’instance mondiale devra pouvoir justifier sa décision sur des critères suffisamment transparents pour éviter de nouvelles accusations de favoritisme.

Une finale devenue hautement politique

La Coupe du monde 2030 possède déjà une organisation exceptionnelle. L’essentiel du tournoi se déroulera en Espagne, au Portugal et au Maroc, tandis que l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay accueilleront également des rencontres dans le cadre de la célébration du centenaire de la première Coupe du monde.

Mais au milieu de ce montage inédit, accueillir la finale représente un enjeu à part.

Pour l’Espagne, laisser cette rencontre au Maroc alors qu’elle fournit une part majeure des infrastructures européennes du tournoi serait difficile à accepter pour certains responsables politiques.

Pour le Maroc, décrocher la finale constituerait au contraire une consécration après des décennies d’ambitions autour de l’organisation d’une Coupe du monde.

Et pour la FIFA, la décision devient encore plus sensible avec la crise qui entoure actuellement Gianni Infantino.

Une chose est désormais certaine : l’Espagne ne compte pas regarder Casablanca avancer seule. Madrid et Barcelone restent dans la course et la pression commence déjà à monter, quatre ans avant le tournoi.