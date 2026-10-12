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RB Leipzig reçoit le PSV pour tenter de lancer sa campagne en Ligue des Champions

lundi 12 octobre 2026 - 14:45

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Le RB Leipzig retrouve la Ligue des Champions mardi soir à la Red Bull Arena face au PSV Eindhoven. Alors que les deux équipes cherchent à ouvrir leur compteur de victoires en compétition continentale cette saison, le contexte semble équilibré mais avec quelques incertitudes côté allemand.

RB Leipzig reçoit le PSV pour tenter de lancer sa campagne en Ligue des ChampionsAllemagne

Leipzig en quête de rédemption européenne

La formation menée par Martin Demichelis sort d’une large victoire 6-0 contre Eintracht Francfort, laquelle a confirmé son invincibilité à domicile. Christopher Nkunku s’est illustré avec un triplé, tandis qu’Antonio Nusa poursuit sa belle progression avec un but et une passe décisive. Toutefois, Leipzig reste sur une série délicate à l’extérieur avec trois défaites consécutives, dont un revers 4-1 à Como. La réception du PSV constitue donc un rendez-vous crucial avant de se déplacer chez le leader Bayern Munich pour la 6e journée.

Des absences notables et des choix tactiques

Côté effectif, Leipzig doit se passer d’Assan Ouedraogo, Christoph Baumgartner et Marc Guiu, tous blessés. Le buteur Andrija Maksimovic, buteur lors du match perdu à Como, pourrait céder sa place à Brajan Gruda, récemment rétabli, soulignant l’importance de la profondeur de banc pour le coach Demichelis.

PSV en quête de points en C1

Le PSV, entraîneur par Peter Bosz, a débuté sa campagne européenne avec un nul 1-1 face au Shakhtar Donetsk, grâce notamment à un but de l’international américain Sergino Dest, son premier en Ligue des Champions depuis 2020. Avec un parcours en championnat plus compliqué que prévu, le club néerlandais compte aussi sur des retours importants, comme ceux de Matej Kovar et Ivan Perisic, alors que Lutsharel Geertruida affronte son club formateur. Toutefois, plusieurs anciens joueurs de Bundesliga restent absents pour blessures, ce qui pourrait influencer leur prestation sur le terrain.

Décryptage FootLégende
À retenir avant Leipzig - PSV

Quelques éléments clés pour mieux comprendre les enjeux du match entre RB Leipzig et PSV Eindhoven en Ligue des Champions.

En clairLeipzig est solide à domicile mais fragile à l’extérieur cette saison.
Le chiffre6-0 : C'est la dernière victoire impressionnante de Leipzig contre Francfort.
La suiteLeipzig enchaînera par un déplacement décisif à Munich en Bundesliga.

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