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Aston Villa s’intéresse au Colombien Kevin Viveros pour près de 18 millions de livres

lundi 12 octobre 2026 - 13:05

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Aston Villa envisage d’engager Kevin Viveros, attaquant colombien évoluant à Athletico Paranaense, dont la récente forme en championnat brésilien suscite un intérêt renouvelé. Le club anglais est actuellement en phase d’évaluation afin d’apprécier les conditions d’un éventuel transfert, sans pour autant avoir fait d’offre officielle pour l’instant.

Aston Villa s’intéresse au Colombien Kevin Viveros pour près de 18 millions de livresAngleterre

Un joueur en pleine progression

Kevin Viveros se distingue par ses performances remarquées dans le championnat brésilien, où il compte 18 buts, occupant ainsi la tête du classement des buteurs. Cette efficacité a également valu à l’attaquant une première convocation en équipe nationale colombienne, ce qui augmente sa reconnaissance internationale. Ces progrès expliquent l’intérêt accru d’Aston Villa et d’autres clubs anglais, comme Sunderland, qui avaient déjà manifesté des intentions lors du précédent mercato.

Des négociations encore à venir

Le principal obstacle demeure l’écart entre la valorisation du joueur estimée autour de 20 millions d’euros et les attentes d’Athletico Paranaense supérieures à 30 millions d’euros. Viveros est sous contrat jusqu’à mi-2028, avec une clause de renouvellement automatique, ce qui permet à son club d’envisager sereinement les négociations sans pression immédiate. Aston Villa continue ses démarches pour mieux cerner la situation avant de potentiellement soumettre une offre ferme.

Prudence et anticipation chez Aston Villa

Le club anglais analyse l’adéquation de Viveros au football anglais et le rôle qu’il pourrait y tenir. Aucun engagement officiel n’a encore été annoncé, et le processus pourrait prendre du temps, notamment pour rapprocher les positions financières. La récente évolution de l’agence représentant le joueur illustre aussi une étape importante dans la gestion de son avenir.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir

Kevin Viveros est désormais un attaquant dont la côte a monté, suscitant un intérêt renforcé d'Aston Villa qui évalue encore la faisabilité d'un transfert compte tenu des attentes élevées d'Athletico Paranaense.

En clairAston Villa est au stade de l'évaluation sans offre officielle pour l'instant.
La suiteUn éventuel transfert dépendra de la capacité à s'entendre sur le prix, avec un écart important entre les montants envisagés.

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