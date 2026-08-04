États-Unis : Mauricio Pochettino signe un nouveau contrat après le Mondial 2026

La Fédération américaine a choisi la continuité. Malgré l’élimination des États-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Mauricio Pochettino conserve la confiance de ses dirigeants. Le technicien argentin a prolongé son contrat jusqu’en 2030 et aura donc la mission de conduire Team USA vers le prochain Mondial.

Mauricio Pochettino va poursuivre son aventure américaine. La Fédération des États-Unis a annoncé ce lundi la prolongation du contrat de son sélectionneur pour quatre années supplémentaires. Arrivé sur le banc américain en 2024, l’ancien entraîneur de Tottenham, du Paris Saint-Germain et de Chelsea est désormais lié à Team USA jusqu’en 2030.

Les États-Unis ont annoncé la prolongation du contrat de leur sélectionneur, Mauricio Pochettino. Le technicien argentin va rester sur le banc de « Team USA » jusqu’en 2030 après avoir mené la sélection en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. ➡️ l.lequipe.fr/VTD — L’ÉQUIPE

3 août 2026

La Fédération américaine maintient sa confiance a Mauricio Pochettino

La décision intervient quelques semaines seulement après la fin du parcours américain à la Coupe du monde 2026. Pays organisateurs de la compétition avec le Canada et le Mexique, les États-Unis nourrissaient de grandes ambitions à domicile.

Les hommes de Pochettino sont finalement parvenus à franchir la phase de groupes avant de voir leur aventure s’arrêter en huitièmes de finale. Un résultat qui n’a pas convaincu la Fédération américaine de changer de direction.

Au contraire, les responsables de Team USA souhaitent inscrire le travail du technicien argentin dans la durée. Pochettino dispose désormais de quatre années supplémentaires pour faire progresser une génération appelée à atteindre sa maturité lors du prochain cycle international.

Cap sur la Coupe du monde 2030

Cette prolongation permet surtout aux États-Unis de lancer immédiatement leur nouveau projet. Contrairement à 2026, Team USA devra cette fois passer par le processus de qualification pour espérer participer à la Coupe du monde 2030.

Pochettino aura également plusieurs compétitions pour préparer son groupe et renouveler progressivement son effectif. À 54 ans, l’Argentin va pouvoir s’appuyer sur l’expérience acquise lors du Mondial organisé à domicile tout en intégrant de nouveaux talents.

Son maintien constitue également un signal de stabilité. Alors que plusieurs grandes sélections ont changé ou pourraient changer de sélectionneur après la Coupe du monde, les États-Unis ont choisi de ne pas repartir de zéro.

L’objectif est désormais clair : transformer les progrès réalisés ces dernières années en résultats lors des grands rendez-vous internationaux. Après un huitième de finale en 2026, Mauricio Pochettino dispose de quatre ans pour tenter d’emmener les États-Unis beaucoup plus loin en 2030.