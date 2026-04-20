Coupe du monde 2026 : un nouveau coup dur pour les supporters

Après le coût des billets, un nouveau sujet de tension émerge autour de la Coupe du Monde 2026 : les déplacements. À New York, les tarifs des transports vers le MetLife Stadium vont fortement augmenter.

La Coupe du monde 2026 n’a pas encore débuté que les inquiétudes grandissent déjà chez les supporters. Cette fois, ce ne sont pas les billets d’accès aux matchs qui sont pointés du doigt, mais le coût des déplacements vers les stades.

Selon plusieurs informations confirmées, les fans souhaitant assister aux rencontres au MetLife Stadium devront débourser jusqu’à 150 dollars pour un simple aller-retour en train depuis New York. Un tarif particulièrement élevé, loin des standards habituels.

Une hausse spectaculaire des prix

En temps normal, ce trajet coûte moins de 13 dollars. L’augmentation est donc massive et suscite déjà de nombreuses critiques à plus d’un an du tournoi.

Les autorités locales, en collaboration avec les organisateurs, justifient cette décision par la mise en place d’un dispositif exceptionnel. L’objectif est d’assurer la sécurité et de fluidifier les déplacements des milliers de supporters attendus lors de la compétition.

Le coût global de ce plan est estimé à 48 millions de dollars. Un investissement conséquent qui, selon les responsables, doit être assumé par les visiteurs du tournoi plutôt que par les usagers réguliers du réseau.

Des supporters déjà inquiets

Cette nouvelle annonce s’ajoute à une série de préoccupations autour de l’organisation du Mondial. Entre le prix des billets, les contraintes logistiques et désormais le coût des transports, certains supporters redoutent une compétition difficilement accessible.

Au-delà de la question financière, c’est aussi l’ambiance dans les stades qui pourrait être impactée. Des tribunes moins garnies ou moins populaires pourraient changer l’atmosphère traditionnelle d’une Coupe du monde.

À mesure que l’échéance approche, le défi pour les organisateurs sera clair : réussir à concilier sécurité, rentabilité et accessibilité pour préserver l’essence populaire du football.