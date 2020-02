Mercato / Miami : Beckham et la double rumeur Messi – Ronaldo

Selon le Daily Mirror, David Beckham s’est exprimé à propos des venues hypothétiques de Messi et Ronaldo à l’Inter Miami.

Tout d’abord, l’ancien footballeur anglais a fait savoir que lui et les dirigeants de la franchise croient « vraiment à la liste de joueurs » qu’ils ont. Pour lui, les recrues de l’Inter Miami donnent entière satisfaction en vue des premiers pas du club en Major League Soccer (MLS).

Malgré cela, Beckham a admis que lui ses ses collaborateurs n’ont pas fait une croix sur la venue de certaines superstars du foot. « Si nous avons la possibilité de faire venir des joueurs de renom dans notre ville, nous le ferons. Chaque équipe dans le monde voudrait avoir Messi et Ronaldo dans ses rangs. »

Beckham verra simplement ce qui se passera

Pour l’heure, les venues de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui jouent respectivement au FC Barcelone et à la Juventus Turin, ne sont pas à l’ordre du jour. En effet, l’Argentin et le Portugais n’envisagent pas de tourner leurs dos à ces écuries européennes prestigieuses.

Mais d’ici deux ou trois ans, la donne pourrait changer. Rappelons que Ronaldo a fêté son trente-cinquième anniversaire en février dernier. Pour sa part, Messi fêtera son trente-troisième en juin prochain. A un moment donné, ces deux superstars incontournables du foot mondial pourraient avoir envie de relever un tout nouveau défi.

Images de IconSport