Jérémy Doku : l’émouvant message du Belge après la naissance de son fils

Absent ces derniers jours du rassemblement de la Belgique pour un heureux événement familial, Jérémy Doku a annoncé la naissance de son fils dans un message rempli d’émotion. L’ailier de Manchester City, qui avait temporairement quitté la sélection belge en pleine Coupe du monde 2026, s’apprête désormais à retrouver les Diables Rouges pour la suite de la compétition.

Alors que la Belgique dispute actuellement le Mondial nord-américain, Jérémy Doku a vécu un moment encore plus important que le football. L’international belge s’était absenté du groupe de Rudi Garcia afin d’assister à la naissance de son premier enfant. Une décision soutenue par la fédération belge et ses coéquipiers, qui lui ont permis de rejoindre sa famille avant de revenir se concentrer sur la Coupe du monde 2026.

Merci à tous pour l’amour, les prières et les gentils messages de ces derniers jours. Shireen et Praise vont très bien, et mon cœur est rempli de gratitude. Accueillir mon fils dans ce monde est l’une des plus grandes bénédictions que Dieu m’ait jamais accordées. Merci à l’équipe pour son soutien… — Actu Foot (@ActuFoot_)

15 septembre 2026

Jérémy Doku Mondial 2026 : une absence pour un événement bien plus important

Depuis le début de sa carrière, Jérémy Doku s’est imposé comme l’un des joueurs les plus explosifs du football européen. Mais cette fois, ce n’est pas une accélération ou un dribble qui a retenu l’attention. L’ailier belge avait quitté momentanément le camp de base des Diables Rouges afin d’être présent auprès de sa compagne lors de la naissance de leur fils, Praise.

Dans son message publié sur les réseaux sociaux, le joueur de Manchester City a tenu à remercier tous ceux qui lui ont adressé des félicitations. Il a également eu une pensée pour la sélection belge qui lui a permis de vivre pleinement cet événement familial.

« Accueillir mon fils dans ce monde est l’une des plus grandes bénédictions que Dieu m’ait jamais accordées », a notamment écrit le Belge en citant un verset biblique tiré de Jacques 1:17.

retour attendu avec les Diables Rouges

Désormais, l’ancien joueur d’Anderlecht et du Stade Rennais est prêt à retrouver ses coéquipiers. Dans son message, il a d’ailleurs clairement annoncé la couleur :

« Il est maintenant temps de retourner au football et de représenter mon pays sur la plus grande scène. »

Une déclaration qui ravira les supporters belges alors que la compétition entre dans sa phase décisive.

À seulement 24 ans, Doku fait déjà partie des leaders offensifs de la Belgique. Sa vitesse, sa capacité à éliminer ses adversaires et son expérience acquise à Manchester City constituent des atouts majeurs pour les Diables Rouges. Son retour pourrait donc apporter un supplément d’énergie à une sélection qui rêve d’aller loin dans cette Coupe du monde 2026.

Entre bonheur familial et ambition sportive, Jérémy Doku vit une période exceptionnelle. Après avoir accueilli son fils, l’international belge s’apprête désormais à reprendre sa quête de gloire avec la Belgique dans ce Mondial 2026 qui restera déjà gravé dans sa mémoire pour des raisons bien plus importantes que le football.