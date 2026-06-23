Coupe du monde 2026 : Cristiano Ronaldo établi deux nouveaux records

À 41 ans, Cristiano Ronaldo continue d’écrire des pages inédites de l’histoire du football mondial. Buteur lors de la large victoire du Portugal contre l’Ouzbékistan (4-0) à la Coupe du monde 2026, le quintuple Ballon d’Or a établi deux nouveaux records qui renforcent un peu plus son statut de légende absolue.

En trouvant le chemin des filets, le capitaine portugais est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer lors de six Coupes du monde différentes. Une performance exceptionnelle qui témoigne de sa longévité hors norme au plus haut niveau.

🚨 RECORD ! Cristiano Ronaldo devient le premier joueur de l’histoire à marquer dans 6 Coupes du monde différentes. 23 juin 2026

Vingt ans après son premier but au Mondial

L’histoire avait commencé en 2006 en Allemagne. À l’époque âgé de 21 ans, Cristiano Ronaldo inscrivait son premier but en Coupe du monde face à l’Iran sur penalty. Vingt ans plus tard, l’attaquant portugais continue toujours de repousser les limites.

Après avoir marqué en 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 et désormais en 2026, CR7 devient le premier joueur de l’histoire à trouver le chemin des filets lors de six éditions différentes du Mondial. Jusqu’ici, seuls Pelé, Uwe Seeler, Miroslav Klose et Lionel Messi avaient réussi à marquer dans cinq Coupes du monde.

Ce nouveau but porte également son total à 10 réalisations en Coupe du monde, faisant de lui l’un des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition.

Le roi des grandes compétitions internationales

Grâce à cette dixième réalisation en phase finale de Coupe du monde, Cristiano Ronaldo est également devenu le premier joueur de l’histoire à atteindre la barre des 10 buts en Coupe du monde et des 10 buts à l’Euro.

Le Portugais compte en effet 14 réalisations au Championnat d’Europe, un record absolu dans l’histoire de la compétition continentale. Aucun autre joueur n’avait jusqu’ici réussi à atteindre les deux chiffres dans ces deux tournois majeurs.

Déjà meilleur buteur de l’histoire des sélections nationales avec plus de 140 buts internationaux, Cristiano Ronaldo continue donc d’empiler les records malgré les interrogations sur son âge et son temps de jeu.

À quelques mois de ses 42 ans, l’attaquant portugais prouve encore qu’il reste capable de peser sur les plus grands rendez-vous. Et au vu de sa détermination légendaire, peu osent désormais parier contre l’idée qu’il puisse encore améliorer ces chiffres avant la fin de sa carrière.