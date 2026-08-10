Vidéo – Real Madrid : Kylian Mbappé régale déjà pour son premier entraînement de la saison

Kylian Mbappé n’a visiblement pas besoin de beaucoup de temps pour retrouver ses sensations. De retour à l’entraînement avec le Real Madrid, l’attaquant français s’est distingué dès sa première séance de la saison avec un geste technique spectaculaire. Une séquence que le capitaine des Bleus a lui-même partagée sur les réseaux sociaux.

Les vacances sont terminées pour Kylian Mbappé. L’attaquant du Real Madrid a effectué son premier entraînement de la saison avec les Merengue et semble déjà particulièrement inspiré.

Lors d’un exercice, le Français a sorti un geste technique particulièrement propre pour éliminer son adversaire. Une action suffisamment réussie pour que Mbappé décide ensuite de la partager dans sa propre story Instagram.

Premier entraînement de la saison pour Kylian Mbappé 🇫🇷.. IL ENVOIE ÇA ET FLEX EN STORY 😭🤍😈 Méchant ✂️ 📲 k.mbappe 10 août 2026

Mbappé entraînement retrouve déjà ses sensations

Pour une première séance, Kylian Mbappé n’a donc pas attendu longtemps avant de faire parler sa technique. Dans la séquence diffusée sur les réseaux sociaux, l’attaquant madrilène réussit son geste avec beaucoup de facilité avant de poursuivre l’action.

Une simple vidéo d’entraînement, certes, mais qui montre un Mbappé détendu et déjà très à l’aise ballon au pied au moment de reprendre le travail collectif.

Après la Coupe du monde 2026, l’international français a bénéficié d’une période de récupération avant de retrouver progressivement le quotidien du Real Madrid.

La priorité est désormais de retrouver le rythme et les automatismes avant le retour des rencontres officielles.

Une nouvelle saison très attendue au Real Madrid

Cette reprise ouvre surtout un nouveau chapitre pour Mbappé à Madrid. Après une saison particulièrement chargée en club comme en sélection, le Français repart avec des ambitions forcément élevées.

Chaque apparition à l’entraînement sera observée de près à l’approche des premières échéances. Sa condition physique et sa capacité à retrouver rapidement son meilleur niveau constitueront notamment des éléments importants pour le Real.

Sur ce premier aperçu, le numéro 10 français semble en tout cas avoir retrouvé le ballon avec plaisir.

Et Mbappé lui-même paraît avoir apprécié son geste : quelques heures après l’avoir réalisé, il l’a directement relayé auprès de ses millions d’abonnés.