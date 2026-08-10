Ligue 1 : tous les résultats des matchs amicaux des 8 et 9 août 2026

À moins de deux semaines de la reprise de la Ligue 1 McDonald’s, les clubs français ont multiplié les matchs de préparation ce week-end. L’OM et Monaco ont signé les deux performances marquantes du dimanche, respectivement face à l’Athletic Bilbao (3-1) et Liverpool (3-2). Le PSG a été tenu en échec par Manchester United (1-1), tandis que Lens, Rennes, Toulouse ou encore le Paris FC ont connu des soirées beaucoup plus compliquées.

Le compte à rebours est lancé. La saison 2026-2027 de Ligue 1 McDonald’s débutera le vendredi 21 août et les clubs français entrent progressivement dans la dernière ligne droite de leur préparation.

Les samedi 8 et dimanche 9 août ont ainsi offert un programme particulièrement chargé, avec plusieurs confrontations face à des adversaires étrangers. Et les résultats ont été très contrastés.

PSG accroché, Lens et Rennes battus samedi

Le Paris Saint-Germain poursuivait sa préparation à Göteborg face à Manchester United. Après sa défaite contre Majorque quelques jours auparavant, le club parisien n’a toujours pas décroché sa première victoire de l’été.

Les hommes de Luis Enrique ont cette fois obtenu un match nul 1-1. Ibrahim Mbaye a inscrit le but parisien.

La journée a été plus difficile pour le RC Lens. À Bollaert, les Sang et Or se sont inclinés 0-2 contre Sunderland. Un coup d’arrêt après plusieurs résultats encourageants durant la préparation, dont un succès 3-1 contre Villarreal le 1er août.

Le Stade Rennais a également souffert face à une équipe anglaise. Opposés à Brentford au Roazhon Park, les Bretons se sont inclinés 4-2. Sebastian Szymanski et Valentin Rongier ont marqué les deux buts rennais.

À Lille, le LOSC a offert un match plus équilibré face à Hambourg. Les Dogues ont concédé un nul 2-2, avec des réalisations de Hakon Haraldsson et Yaya Diaoune.

Le Stade Brestois a obtenu le même résultat contre Venezia. Kamory Doumbia et Ludovic Ajorque ont permis aux Bretons de terminer la rencontre sur un score de 2-2.

Toulouse et le Paris FC corrigés, Angers domine Lorient

Deux formations françaises ont vécu une journée particulièrement difficile samedi.

Toulouse a été lourdement battu 4-0 par Elche. Une défaite nette qui vient interrompre la bonne dynamique des Violets, vainqueurs de la Real Sociedad (2-1) puis d’Al-Aïn (1-0) lors de leurs deux précédentes sorties.

Même score pour le Paris FC. Le club francilien a été dominé 4-0 par Mayence, après avoir pourtant tenu Stuttgart en échec (2-2) une semaine auparavant.

Le Havre s’est également incliné dans un match spectaculaire face au Real Oviedo. Le HAC a perdu 3-2, avec notamment un but de Mbwana Samatta.

Strasbourg poursuit de son côté une préparation très compliquée. Le Racing a disputé deux rencontres face à Fribourg samedi et s’est incliné 2-0 à deux reprises.

La bonne opération française du jour est venue d’Angers. Le SCO a remporté son duel de Ligue 1 face à Lorient 2-1, grâce à un doublé de Jim Allevinah. Noah Cadiou a marqué pour les Merlus.

Auxerre et Troyes se sont neutralisés 1-1, avec des buts de Dioubaté pour l’AJA et Ripart pour l’ESTAC. Nice n’a pas trouvé la faille face à Cagliari (0-0), tandis que Le Mans et Saumur se sont également quittés sans but (0-0).

L’OM et Monaco frappent fort dimanche

Les deux derniers matchs du week-end ont apporté davantage de satisfaction aux représentants de Ligue 1.

Au Stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille a dominé l’Athletic Bilbao 3-1. Angel Gomes, Igor Paixão et Robinio Vaz Mmadi ont inscrit les trois buts marseillais.

Cette victoire confirme la montée en puissance de l’OM. Après une défaite 3-0 face à Nice pour son premier gros test de préparation, Marseille avait battu Nîmes (2-1) puis Al-Shahania (3-0). L’Athletic constituait un adversaire d’un calibre supérieur et ce succès offre des indications encourageantes à l’approche de la reprise.

Mais la performance la plus prestigieuse du week-end appartient probablement à l’AS Monaco.

Les Monégasques sont allés s’imposer à Anfield face à Liverpool (3-2). Aleksandr Golovin, Mika Biereth et Paris Brunner ont trouvé le chemin des filets.

Après avoir déjà battu Getafe (1-0) jeudi, Monaco enchaîne ainsi une deuxième victoire en quelques jours et s’offre surtout un succès de prestige face au champion d’Angleterre 2025.

Tous les résultats des matchs amicaux des 8 et 9 août 2026

Date Équipe à domicile Score Équipe à l’extérieur Samedi 8 août 2026 08/08 Angers SCO 2 – 1 FC Lorient 08/08 AJ Auxerre 1 – 1 ESTAC Troyes 08/08 Stade Brestois 2 – 2 Venezia FC 08/08 Le Havre AC 2 – 3 Real Oviedo 08/08 RC Lens 0 – 2 Sunderland 08/08 LOSC 2 – 2 Hambourg 08/08 Le Mans 0 – 0 Saumur 08/08 OGC Nice 0 – 0 Cagliari 08/08 Paris FC 0 – 4 Mayence 08/08 Paris Saint-Germain 1 – 1 Manchester United 08/08 Stade Rennais 2 – 4 Brentford 08/08 RC Strasbourg 0 – 2 Fribourg 08/08 RC Strasbourg 0 – 2 Fribourg 08/08 Toulouse FC 0 – 4 Elche Dimanche 9 août 2026 09/08 Olympique de Marseille 3 – 1 Athletic Bilbao 09/08 Liverpool 2 – 3 AS Monaco Lire aussi : Ligue Europa Conférence : Le but de Jean-Philippe offre un premier sacre européen à Crystal Palace

À quelques jours des derniers tests de pré-saison, les enseignements sont donc très différents selon les clubs. Marseille et Monaco terminent le week-end avec le sourire, tandis que Toulouse, Strasbourg, Rennes, Lens et le Paris FC devront rapidement corriger certaines choses.

La préparation n’est toutefois pas terminée. Plusieurs formations de Ligue 1 seront encore sur le terrain les 14, 15 et 16 août avant le lancement officiel du championnat le 21 août 2026.