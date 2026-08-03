Ligue 1 : PSG-Manchester United, le programme des matchs amicaux à ne pas manquer

La reprise approche pour les clubs de Ligue 1. Après une préparation estivale chamboulée par la Coupe du monde 2026, les formations françaises entrent progressivement dans la dernière ligne droite. PSG-Manchester United, Monaco-Liverpool ou encore OM-Athletic Bilbao : plusieurs affiches de prestige sont au programme avant le retour du championnat. Les vacances sont terminées pour une grande partie des joueurs de Ligue 1. Avec une Coupe du monde 2026 disputée jusqu’à la deuxième moitié du mois de juillet, la préparation estivale présente cette année un visage inhabituel. Certains internationaux reprennent progressivement tandis que leurs clubs doivent déjà retrouver du rythme avant le début du championnat. Plusieurs formations ont donc programmé des rencontres rapprochées au cours des deux prochaines semaines. Pour les entraîneurs, ces matchs doivent permettre de travailler les automatismes, intégrer les recrues et déterminer les premières hiérarchies avant les rendez-vous officiels.

PSG, Monaco et Marseille face à du lourd

Le Paris Saint-Germain dispose notamment de deux rendez-vous particulièrement intéressants. Le champion de France doit d’abord affronter le RCD Mallorca le mercredi 5 août avant un test nettement plus prestigieux contre Manchester United, le samedi 8 août. Cette deuxième affiche constituera une répétition particulièrement intéressante avant le début de la saison. Le staff parisien pourra mesurer l’état physique de son groupe face à une formation de Premier League. Monaco a également choisi une préparation relevée. Les Monégasques recevront Getafe le jeudi 6 août avant de défier Liverpool trois jours plus tard, dimanche 9 août. Un enchaînement qui permettra de tester l’effectif face à deux styles de jeu différents. L’Olympique de Marseille n’a pour sa part plus qu’une rencontre annoncée dans ce programme : un duel contre l’Athletic Bilbao dimanche 9 août. Une opposition de haut niveau avant le retour aux choses sérieuses.

Le programme des matchs amicaux à venir

Date Club de Ligue 1 Adversaire 4 août Le Havre Ipswich Town 4 août Lorient UNFP FC 4 août Strasbourg SV Elversberg 5 août Brest Saint-Brieuc 5 août PSG RCD Mallorca 6 août Monaco Getafe 8 août Angers Lorient 8 août Auxerre Troyes 8 août Brest Venezia 8 août Lens Sunderland 8 août Nice Cagliari 8 août PSG Manchester United 8 août Rennes Brentford XI puis Brentford 8 août Strasbourg Fribourg 9 août Marseille Athletic Bilbao 9 août Monaco Liverpool 12 août Auxerre Paris FC 15 août Angers Paris FC 15 août Auxerre Werder Brême 15 août Le Havre Le Mans 15 août Lille Everton 15 août Lorient SV Elversberg 15 août Nice Hull City 15 août Rennes Sunderland 16 août Brest Nottingham Forest 16 août Strasbourg Newcastle

La présence de Manchester United, Liverpool, Everton, Sunderland, Newcastle, Nottingham Forest, Athletic Bilbao ou encore Getafe donne une dimension européenne à cette dernière partie de préparation. Pour plusieurs formations françaises, ces rencontres seront surtout les dernières occasions de procéder à des ajustements avant la compétition officielle. Les recrues auront l’occasion de gagner du temps de jeu tandis que certains internationaux revenus tardivement de la Coupe du monde pourront progressivement retrouver le rythme. Parmi toutes ces rencontres, deux affiches devraient particulièrement attirer les regards : PSG-Manchester United le 8 août et Monaco-Liverpool le lendemain. Deux tests grandeur nature qui permettront déjà de prendre la température des ambitions parisiennes et monégasques pour la nouvelle saison.