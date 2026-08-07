Mercato Arsenal : Bruno Guimarães rapporte un  jackpot inattendu à Lyon

L’Olympique Lyonnais n’est plus propriétaire de Bruno Guimarães depuis quatre ans, mais son transfert à Arsenal va tout de même lui rapporter plusieurs millions d’euros. Une clause négociée lors du départ du Brésilien à Newcastle en 2022 permet aux Gones de récupérer une partie de la plus-value réalisée par les Magpies.

Voilà une rentrée d’argent qui tombe particulièrement bien pour l’OL. Le transfert de Bruno Guimarães à Arsenal ne concerne, en apparence, que les Gunners et Newcastle. Pourtant, un troisième club suit l’opération avec beaucoup d’attention.

Il s’agit de l’Olympique Lyonnais.

Selon les informations de L’Équipe, Arsenal et Newcastle ont trouvé un accord de principe autour d’un transfert estimé à 90 millions d’euros hors bonus pour l’international brésilien. Certains derniers détails concernant notamment les bonus et commissions restaient à régler.

💸 L’OL touche un jackpot inattendu grâce au transfert de Bruno Guimarães à Arsenal !

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7 août 2026

Une clause négociée en 2022 rapporte gros à l’OL

Pour comprendre pourquoi Lyon va toucher de l’argent, il faut remonter à janvier 2022.

À l’époque, Newcastle avait recruté Bruno Guimarães à l’OL dans le cadre d’une opération estimée à un peu plus de 40 millions d’euros. Les dirigeants lyonnais avaient cependant pris soin de conserver un intérêt financier sur une future vente du joueur.

La clause prévoit que l’OL récupère 20 % de la plus-value réalisée par Newcastle.

Une précision importante : Lyon ne touche donc pas 20 % des 90 millions d’euros versés par Arsenal. Le calcul porte sur la plus-value réalisée par les Magpies par rapport au prix auquel ils avaient acheté le Brésilien.

Et après quatre années passées en Premier League, la valeur de Guimarães a considérablement augmenté.

Avec un transfert autour de 90 millions d’euros, le mécanisme devrait ainsi permettre à l’OL de récupérer une somme estimée à environ 8 millions d’euros, sous réserve de la structure définitive de l’opération et des éléments pris en compte dans le calcul de la clause.

Une somme loin d’être anecdotique pour les finances lyonnaises.

Bruno Guimarães, une opération encore rentable quatre ans après

Cette rentrée d’argent vient prolonger une opération qui avait déjà permis à Lyon de réaliser une importante vente en 2022.

Arrivé en provenance de l’Athletico Paranaense en janvier 2020, Bruno Guimarães avait rapidement montré ses qualités sous le maillot lyonnais.

Deux ans plus tard, Newcastle, fraîchement passé sous pavillon saoudien, avait décidé d’en faire l’une des premières recrues majeures de son nouveau projet.

Le choix s’est révélé particulièrement réussi pour le club anglais.

Guimarães est progressivement devenu l’un des hommes forts de Newcastle, puis son capitaine. Son activité, sa qualité technique et son influence au milieu de terrain lui ont également permis de consolider sa place avec la sélection brésilienne.

Cette progression explique pourquoi Arsenal a décidé de consentir un investissement aussi important pour le recruter.

Le joueur avait déjà fait connaître son souhait de rejoindre les Gunners et s’était entendu avec le club londonien autour d’un contrat de cinq ans.

Une première proposition d’environ 70 millions d’euros avait été refusée par Newcastle avant qu’Arsenal ne rehausse considérablement son offre.

Une rentrée d’argent bienvenue pour Lyon

Pour l’OL, le timing est particulièrement intéressant.

Le club rhodanien travaille depuis plusieurs saisons à l’assainissement de sa situation financière et chaque rentrée exceptionnelle peut offrir une marge de manœuvre supplémentaire à ses dirigeants.

Toucher plusieurs millions d’euros sur le transfert d’un joueur parti depuis janvier 2022 constitue donc une excellente nouvelle.

L’épisode montre également l’importance des clauses de revente dans les négociations.

Lorsqu’un club accepte de céder un joueur disposant encore d’un important potentiel de progression, conserver un pourcentage sur une future plus-value peut transformer une ancienne vente en nouvelle source de revenus plusieurs années plus tard.

C’est exactement ce qui se produit avec Bruno Guimarães.

Au moment de son départ, personne ne pouvait garantir que Newcastle serait un jour en mesure de le revendre pour près du double de son prix d’achat. Lyon avait néanmoins conservé une porte ouverte.

Quatre ans plus tard, cette petite ligne inscrite dans l’accord avec Newcastle vaut plusieurs millions d’euros.

Arsenal frappe un gros coup

Pour Arsenal, l’arrivée de Bruno Guimarães constitue surtout une nouvelle démonstration d’ambition.

À 28 ans, le Brésilien connaît parfaitement la Premier League et arrive théoriquement au sommet de sa carrière. Son expérience du championnat réduit également une partie du risque d’adaptation habituellement associé à un transfert venu de l’étranger.

Newcastle réalise de son côté une très importante plus-value sur un joueur acheté à Lyon quatre ans auparavant.

Et l’OL ? Il regarde l’opération depuis la France avec le sourire.

Les Lyonnais avaient vendu Bruno Guimarães en 2022. Pourtant, en 2026, le Brésilien continue encore de rapporter de l’argent au club.

Un joli coup différé qui rappelle qu’en matière de mercato, une vente bien négociée peut continuer à produire ses effets plusieurs années après le départ du joueur.