Declan Rice sur le point de prolonger son contrat à Arsenal avec un salaire proche de 350 000 £ par semaine

Un joueur clé pour le champion
Depuis son arrivée en juillet 2023, Declan Rice, qui a disputé 165 matchs toutes compétitions confondues, a grandement contribué au succès d’Arsenal, notamment à la conquête du titre de Premier League après 22 ans d’attente. Son influence sur le jeu et son rôle de leader en font un élément incontournable du vestiaire.
Prolongation et revalorisation salariale imminentes
Son contrat actuel court jusqu’à la fin de la prochaine saison, mais les discussions pour une nouvelle entente sont à un stade avancé selon BBC Sport. Cette prolongation devrait s’accompagner d’une augmentation significative de son salaire, estimé aujourd’hui à 240 000 livres par semaine. La nouvelle rémunération devrait se rapprocher de celle de Bukayo Saka, autre pilier du club, rémunéré environ 350 000 livres hebdomadaires.
Consolidation du projet sportif
Cette annonce intervient peu après la signature d’un nouveau contrat de quatre ans par l’entraîneur Mikel Arteta, confirmant la volonté d’Arsenal de préserver la stabilité et le noyau dur de l’équipe après son sacre. Thomas Tuchel n’hésite pas à considérer Rice comme l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe, preuve de son haut niveau de performance aussi bien en club qu’au niveau international, où il compte 80 sélections avec l’Angleterre.
Pour le club, sécuriser sa présence est une démarche proactive et essentielle afin d’éviter des négociations de dernière minute qui peuvent s’avérer coûteuses. Pour les supporters, cela signifie la pérennité d’une équipe championne solide autour de ses éléments clés.
La prolongation de Declan Rice à Arsenal assure la continuité d'un joueur incontournable pour le club champion, avec une revalorisation salariale alignée sur les meilleurs éléments de l'effectif.