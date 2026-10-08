Declan Rice sur le point de prolonger son contrat à Arsenal avec un salaire proche de 350 000 £ par semaine

Arsenal poursuit sa stratégie de conservation de ses cadres clés en proposant à Declan Rice une prolongation de contrat à long terme. Arrivé l’été dernier en provenance de West Ham pour 105 millions de livres, le milieu de terrain est devenu indispensable au club londonien.

Un joueur clé pour le champion

Depuis son arrivée en juillet 2023, Declan Rice, qui a disputé 165 matchs toutes compétitions confondues, a grandement contribué au succès d’Arsenal, notamment à la conquête du titre de Premier League après 22 ans d’attente. Son influence sur le jeu et son rôle de leader en font un élément incontournable du vestiaire.

Prolongation et revalorisation salariale imminentes

Son contrat actuel court jusqu’à la fin de la prochaine saison, mais les discussions pour une nouvelle entente sont à un stade avancé selon BBC Sport. Cette prolongation devrait s’accompagner d’une augmentation significative de son salaire, estimé aujourd’hui à 240 000 livres par semaine. La nouvelle rémunération devrait se rapprocher de celle de Bukayo Saka, autre pilier du club, rémunéré environ 350 000 livres hebdomadaires.

Consolidation du projet sportif

Cette annonce intervient peu après la signature d’un nouveau contrat de quatre ans par l’entraîneur Mikel Arteta, confirmant la volonté d’Arsenal de préserver la stabilité et le noyau dur de l’équipe après son sacre. Thomas Tuchel n’hésite pas à considérer Rice comme l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe, preuve de son haut niveau de performance aussi bien en club qu’au niveau international, où il compte 80 sélections avec l’Angleterre.

Pour le club, sécuriser sa présence est une démarche proactive et essentielle afin d’éviter des négociations de dernière minute qui peuvent s’avérer coûteuses. Pour les supporters, cela signifie la pérennité d’une équipe championne solide autour de ses éléments clés.