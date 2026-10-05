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Folarin Balogun reste ouvert à la Premier League malgré l’échec du transfert à Everton

lundi 5 octobre 2026 - 12:30

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Folarin Balogun a fait part de son souhait de rejoindre la Premier League, même si son transfert à Everton a récemment échoué. L’attaquant de 25 ans, actuellement à l’AS Monaco, était proche d’un accord estimé à 40 millions de livres sterling, mais le transfert s’est brusquement arrêté à l’étape médicale.

Folarin Balogun reste ouvert à la Premier League malgré l’échec du transfert à EvertonAngleterre

Un transfert avorté à Everton

Le move vers Everton semblait bien engagé jusqu’à la dernière minute. Après des négociations intenses, incluant une révision du montant initial avec des bonus liés aux performances, c’est un problème lors de la visite médicale qui a fait capoter l’opération. Par ailleurs, Balogun a manqué un vol vers l’Angleterre, puis a renoncé à rejoindre le club dirigé par David Moyes, alors qu’une feuille d’accord avait déjà été déposée.

Balogun toujours attiré par la Premier League

Dans ses récents propos, Balogun n’a pas fermé la porte à un retour en Angleterre. Il a admis que « c’est une option certaine » et que le football est plein de rebondissements, en référence notamment à la période post Coupe du Monde. Cette déclaration laisse entendre que le joueur reste disponible et motivé pour un futur transfert vers le championnat anglais.

Monaco, une base stable pour le moment

De retour à Monaco, Balogun se concentre désormais sur la saison en cours. Le club est en tête de la Ligue 1 après cinq journées et reste invaincu. L’attaquant a joué récemment face à Lens avant la trêve internationale, retrouvant sa place après avoir été exclu de la liste pour la Conference League pendant les négociations avec Everton.

Implications pour Everton et le mercato

Cette mésaventure souligne les difficultés rencontrées par Everton dans le mercato, alors que le club avait un besoin urgent de renforts offensifs. Pour les supporters, ce raté est frustrant, surtout face à la perte d’une cible correspondant au profil souhaité. Plus largement, cette situation questionne la capacité du club à convaincre et à finaliser des signatures majeures. Pour Balogun, l’avenir en Premier League reste un objectif, mais il pourrait devoir considérer d’autres clubs que les Toffees.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir

Folarin Balogun pourrait revenir en Premier League malgré l'échec de son transfert à Everton, club qui peine à concrétiser ses ambitions sur le marché des transferts.

En clairBalogun reste intéressé par la Premier League malgré le rejet d'Everton.
La suiteD'autres clubs anglais pourraient se positionner sur l'attaquant monégasque.

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