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Arsenal confronté à deux inquiétudes majeures en blessure durant la trêve internationale

mardi 29 septembre 2026 - 12:05

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Comme souvent, la trêve internationale n’a pas été favorable à Arsenal, qui doit désormais gérer deux potentielles absences importantes. D’abord, Kai Havertz souffre d’une blessure aux ischio-jambiers qui le contraint à un arrêt. Plus récemment, le capitaine Martin Odegaard a quitté la défaite de la Norvège contre le Portugal en boitant, victime d’une gêne à la cheville suite à un tacle d’un joueur portugais.

Arsenal confronté à deux inquiétudes majeures en blessure durant la trêve internationaleAngleterre

Un coup dur pour Arsenal

Odegaard, essentiel au contrôle et au rythme de l’équipe, a ainsi inquiété les Gunners. Malgré un pronostic prudent qui espère une amélioration rapide de l’enflure et de la douleur, le staff d’Arsenal reste vigilant. Le milieu norvégien a clairement exprimé son mécontentement face à ce type de faute sur le terrain, témoignant de son importance pour l’équipe même en dehors des clubs.

Autres joueurs sous surveillance et performances internationales

En parallèle, Riccardo Calafiori a disputé 90 minutes avec l’Italie contre la Belgique sans séquelles à déplorer, tandis que Jurrien Timber a fait une entrée tardive avec les Pays-Bas, témoignant d’une gestion prudente de leur condition physique. L’attaquant Viktor Gyokeres a marqué le but décisif lors de la victoire suédoise face à la Roumanie, renforçant sa confiance et ses chances de titularisation avec Arsenal, surtout en l’absence momentanée d’Alexander Isak. Christos Tzolis reste également productif côté grec avec un but et un temps de jeu notable.

Jeunes Gunners sous les projecteurs

Chez l’Angleterre, Myles Lewis-Skelly a débuté dans l’entrejeu, recueillant les éloges de Thomas Tuchel pour sa performance, notamment à un poste qui semble mieux lui convenir que le flanc gauche de la défense. Ezri Konsa et Bukayo Saka étaient titulaires avec l’Angleterre, tandis que d’autres joueurs comme Mikel Merino ont eu des minutes avec l’Espagne. Cette dynamique reste encourageante pour Arsenal malgré le contexte médical délicat.

En somme, la priorité du club est désormais la récupération rapide de Martin Odegaard, la seule condition sine qua non pour que l’équipe retrouve son équilibre et sa fluidité.

Décryptage FootLégende
À retenir pour Arsenal

Les blessures durant la trêve inquiètent Arsenal, mais certains joueurs retrouvent du rythme avec leurs sélections.

En clairOdegaard et Havertz sont des absences potentielles majeures à gérer.
La suiteSuivi médical renforcé pour leurs retours afin d’éviter de nouvelles complications.

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