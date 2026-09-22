Manchester United : des retours clés attendus après la trêve internationale

Manchester United aborde la trêve internationale avec l’espoir de bénéficier de retours majeurs au sein de son effectif. Malgré une seule victoire lors des cinq dernières rencontres sous la direction de Michael Carrick, la priorité reste de récupérer des joueurs clés blessés pour aborder la suite de la saison avec des ressources renouvelées.

Les joueurs en bonne voie pour un retour rapide

Luke Shaw a pu participer au dernier match contre Fulham après s’être remis d’une blessure. Mason Mount a également repris des minutes de jeu, signe positif pour l’équipe. Carlos Baleba, recruté à 70 millions de livres et qui n’a pas encore débuté en compétition à cause d’une blessure à la cheville contractée à son arrivée, est désormais intégré au groupe et progresse vers un retour prévu après cette trêve. De même, Amad Diallo, également touché à la cheville en présaison, devrait revenir prochainement, améliorant ainsi les options offensives de Carrick.

Les incertitudes autour de certains cadres

Benjamin Sesko, arrivé pour renforcer l’attaque, peine à s’imposer en raison d’une rechute à la blessure au tibia qui l’avait déjà éloigné fin de saison dernière. Son retour reste incertain et représente un frein important pour Manchester United, surtout avant la réception de Tottenham, prévue le 10 octobre. Matthijs de Ligt, absent des terrains depuis novembre 2025 suite à un problème au dos nécessitant une opération, montre des signes encourageants en ayant rejoint le groupe lors du déplacement à Fulham. Sa participation face à Tottenham pourrait constituer un atout défensif de poids pour les Red Devils.

Les absences prolongées

Manuel Ugarte, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur durant la Coupe du Monde, est en rééducation avec une absence prévue jusqu’au printemps ou l’été 2027. Tom Heaton reste lui aussi indisponible à cause d’une blessure à l’ischio-jambier survenue en présaison, mais son rôle de troisième gardien ne modifie pas à court terme la donne pour l’équipe.

Un calendrier exigeant demande des retours rapides

Les prochaines semaines sont cruciales pour Michael Carrick afin de reconstituer un groupe compétitif en prévision du duel contre Tottenham et des échéances suivantes. La disponibilité des joueurs clés est jugée essentielle pour inverser la tendance actuelle de l’équipe, qui souffre non seulement dans les résultats mais aussi dans la gestion des blessures.