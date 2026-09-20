Javier Aguirre pressenti pour prendre les rênes du Valence CF

Le Valence CF est sur le point de désigner son nouvel entraîneur avec Javier Aguirre en pole position pour succéder à Carlos Corberán. Braulio Vázquez, directeur sportif du club, a fait de l’entraîneur mexicain sa première option pour diriger l’équipe à compter de la semaine prochaine. Un accord de principe aurait été trouvé entre les deux parties, qui attendent désormais la formalisation du contrat.

Un technicien expérimenté en Liga

Javier Aguirre possède une longue expérience dans le championnat espagnol, ayant entraîné six clubs différents : Osasuna, Atlético de Madrid, Saragosse, Espanyol, Leganés et Mallorca. Reputé pour son intelligence tactique, son franc-parler et son charisme, il est reconnu pour sa capacité à motiver les joueurs et à construire des équipes solides défensivement.

Son style privilégie un football direct basé sur les secondes balles, avec une attention particulière portée aux phases arrêtées, souvent décisives dans ses matchs. Cette approche pragmatique pourrait correspondre aux besoins actuels du Valence CF.