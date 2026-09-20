Javier Aguirre pressenti pour prendre les rênes du Valence CF

Un technicien expérimenté en Liga
Javier Aguirre possède une longue expérience dans le championnat espagnol, ayant entraîné six clubs différents : Osasuna, Atlético de Madrid, Saragosse, Espanyol, Leganés et Mallorca. Reputé pour son intelligence tactique, son franc-parler et son charisme, il est reconnu pour sa capacité à motiver les joueurs et à construire des équipes solides défensivement.
Son style privilégie un football direct basé sur les secondes balles, avec une attention particulière portée aux phases arrêtées, souvent décisives dans ses matchs. Cette approche pragmatique pourrait correspondre aux besoins actuels du Valence CF.
Sa nomination marque un choix de stabilité et d'expérience pour Valence, dans une optique de renforcement défensif et d'efficacité tactique.