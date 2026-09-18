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Espanyol – Elche : un premier succès crucial recherché pour l’Elche

vendredi 18 septembre 2026 - 10:15

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Ce vendredi démarre une nouvelle journée de Liga avec un affrontement important pour l’Elche. L’équipe de Francisco Anselmi, qui occupe la dernière place du classement après les premières rencontres, se déplace à Barcelone pour affronter l’Espanyol et tenter d’obtenir son premier succès de la saison.

Espanyol – Elche : un premier succès crucial recherché pour l’ElcheEspagne

Un impératif de victoire pour l’Elche

Malgré une résistance notable face au Real Madrid lors de leur dernier match, l’Elche peine à concrétiser des résultats. Une défaite contre Espanyol accentuerait le doute qui règne déjà au sein du vestiaire, d’autant plus que l’équipe va entrer dans une période de pause internationale. Ce match est ainsi capital pour rassurer et insuffler de la stabilité à un projet qui vacille.

Des choix clés et une solide opposition

Le match se déroulera au stade de Cornellà-El Prat à 21h00 et sera diffusé en direct dans l’émission « Punt a punt » sur À Punt Ràdio. Une interrogation subsiste notamment sur la composition, notamment concernant le gardien Dituro, qui reste titulaire malgré plusieurs erreurs notables en ce début de saison. L’Elche devra également maintenir la combativité démontrée face à des équipes comme l’Athletic Club, la Real Sociedad ou le Real Madrid pour espérer prendre des points lors de ce déplacement difficile.

Décryptage FootLégende
Ce que vous devez retenir

L'Elche est en difficulté en Liga et cherche sa première victoire pour stopper une spirale négative.

En clairDernier au classement après plusieurs journées sans victoire.
Le chiffreMatch à 21 heures au stade de Cornellà-El Prat.

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