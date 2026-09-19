Klopp dévoile une large sélection pour l’Allemagne, Klinsmann salue son audace

Jürgen Klopp, nommé entraîneur de la sélection allemande en juillet 2026, a annoncé une liste de 44 joueurs pour les prochains matches de la Ligue des Nations. Cette approche, qui consiste à diviser l’effectif en deux groupes pour affronter successivement les Pays-Bas, la Grèce et la Serbie, a été jugée « brave » et « rafraîchissante » par son prédécesseur Jürgen Klinsmann.

Une large sélection pour tester les options

Klopp a choisi de rassembler un large panel de joueurs, mêlant des expérimentés tels que Marc-André ter Stegen et Serge Gnabry à de jeunes talents de Bundesliga appelés pour la première fois en équipe nationale. Cette méthode vise à donner au sélectionneur une vue d’ensemble complète de ses options avant de fixer un groupe plus restreint pour les grandes compétitions à venir.

Un parallèle avec l’équipe de 2006

Pour Klinsmann, cette philosophie rappelle sa propre gestion de la sélection lors de la Coupe du monde 2006 où il avait innové en matière de sélection. Il observe en Klopp un entraîneur qui souhaite rafraîchir l’équipe et construire un groupe performant en vue du Championnat d’Europe 2028 et de la Coupe du monde 2030.

Calendrier chargé pour la Ligue des Nations

Le calendrier des matchs se décline ainsi : le 24 septembre Russie affrontera les Pays-Bas à l’extérieur, puis recevra la Grèce trois jours après à Augsbourg. En octobre, la sélection allemande jouera contre la Serbie à Munich, avant d’affronter à nouveau la Grèce à Thessalonique.