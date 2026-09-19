FootLégende

Klopp dévoile une large sélection pour l’Allemagne, Klinsmann salue son audace

samedi 19 septembre 2026 - 13:05

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest

Jürgen Klopp, nommé entraîneur de la sélection allemande en juillet 2026, a annoncé une liste de 44 joueurs pour les prochains matches de la Ligue des Nations. Cette approche, qui consiste à diviser l’effectif en deux groupes pour affronter successivement les Pays-Bas, la Grèce et la Serbie, a été jugée « brave » et « rafraîchissante » par son prédécesseur Jürgen Klinsmann.

Klopp dévoile une large sélection pour l’Allemagne, Klinsmann salue son audaceAllemagne

Une large sélection pour tester les options

Klopp a choisi de rassembler un large panel de joueurs, mêlant des expérimentés tels que Marc-André ter Stegen et Serge Gnabry à de jeunes talents de Bundesliga appelés pour la première fois en équipe nationale. Cette méthode vise à donner au sélectionneur une vue d’ensemble complète de ses options avant de fixer un groupe plus restreint pour les grandes compétitions à venir.

Un parallèle avec l’équipe de 2006

Pour Klinsmann, cette philosophie rappelle sa propre gestion de la sélection lors de la Coupe du monde 2006 où il avait innové en matière de sélection. Il observe en Klopp un entraîneur qui souhaite rafraîchir l’équipe et construire un groupe performant en vue du Championnat d’Europe 2028 et de la Coupe du monde 2030.

Calendrier chargé pour la Ligue des Nations

Le calendrier des matchs se décline ainsi : le 24 septembre Russie affrontera les Pays-Bas à l’extérieur, puis recevra la Grèce trois jours après à Augsbourg. En octobre, la sélection allemande jouera contre la Serbie à Munich, avant d’affronter à nouveau la Grèce à Thessalonique.

Décryptage FootLégende
Ce que ça signifie pour l'Allemagne

Une stratégie de sélection innovante et une mise à l'essai large des joueurs pour reconstruire l'équipe nationale.

En clairKlopp teste un effectif étendu pour identifier les meilleurs éléments.
La suiteLes performances en Ligue des Nations conditionneront la sélection pour l'Euro 2028.

Publier un commentaire

Sur le même thème


Fil RSS Facebook X YouTube Nous écrire
FootLégende, le terrain et ses grandes histoires

Info football, mercato et récits de légende

FootLégende suit l'actualité du ballon rond avec un regard clair sur les matchs, les transferts, les clubs majeurs et les joueurs qui marquent leur époque. Chaque jour, la rédaction sélectionne les faits forts pour aller vite, comprendre mieux et ne pas rater les dossiers qui comptent.

Fiches joueurs, résultats et culture foot

Le site construit aussi un espace plus complet autour des profils de joueurs, des performances, des palmarès, des trajectoires et des moments qui nourrissent la mémoire du football. L'objectif : proposer une lecture plus riche, plus propre et plus utile aux passionnés.

Accès Contact Mentions légales Vidéos Archives Recrutement Partenaires Devenir partenaire Boutique du supporter
Actualité Actu FOOT Mercato Ligue 1 Premier League Serie A Liga Champions League Chroniques
Joueurs à la une Kylian Mbappé Lionel Messi Cristiano Ronaldo Erling Haaland Lamine Yamal Ousmane Dembélé Neymar Paul Pogba
Clubs à la une PSG OM Lyon Real Madrid Barcelone Man City Liverpool Juventus
Classements & stats Classement Ligue 1 Classement Ligue 2 Premier League La Liga Serie A Buteurs Passeurs Programme TV
Services premium Fiches joueurs Paris sportifs Maillots Jeux Live Confidentialité
FOOTLEGENDE - TOUS DROITS RESERVES
www.footlegende.fr