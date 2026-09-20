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Manchester United face à Fulham avec le retour attendu de Shaw, Fernandes et De Ligt

dimanche 20 septembre 2026 - 11:20

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Manchester United aborde leur rencontre en Premier League contre Fulham à Craven Cottage avec l’espoir de voir le retour de plusieurs joueurs importants, malgré une situation encore marquée par les blessures et une équipe en quête de stabilité.

Manchester United face à Fulham avec le retour attendu de Shaw, Fernandes et De LigtAngleterre

Des retours majeurs dans un effectif encore affecté

Luke Shaw fait son retour dans le groupe après avoir manqué les trois derniers matchs toutes compétitions confondues à cause d’une blessure contractée lors du match nul 2-2 face à Everton. Son retour soulève la question de son titularisation, Michael Carrick restant prudent quant à une présence directe sur la pelouse. En cas d’absence de Shaw, Patrick Dorgu est pressenti pour occuper le poste de latéral gauche, lui qui a été ménagé lors du dernier match. Noussair Mazraoui reste une alternative, mais Dorgu semble tenir la corde.

Au milieu de terrain, Bruno Fernandes est attendu pour reprendre sa place, indispensable pour la maîtrise du jeu de Manchester United malgré une dernière venue peu fructueuse à Fulham où il avait manqué un penalty. Kobbie Mainoo pourrait également retrouver le onze de départ, prenant la place d’Andrey Santos dans un mouvement de rotation classique.

La défense en renfort avec De Ligt et l’attaque portée par Cunha

Matthijs de Ligt, absent depuis novembre dernier à cause d’une blessure au dos, fait son retour dans le groupe et pourrait obtenir quelques minutes de jeu, signe d’une progression encourageante dans sa récupération. En attaque, Matheus Cunha devrait une nouvelle fois mener la ligne, notamment en raison de l’indisponibilité de Benjamin Sesko, dont la nature de la blessure reste inconnue.

L’effectif de Manchester United doit donc composer avec ces retours et absences pour tenter de retrouver une certaine régularité et performance sur le terrain.

Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 16h30 BST, dimanche 20 septembre 2026, au stade de Craven Cottage.

Décryptage FootLégende
À retenir pour Manchester United

Plusieurs retours importants pourraient stabiliser l'équipe pour ce déplacement à Fulham, malgré des incertitudes en défense et en attaque.

En clairShaw, Fernandes et De Ligt intègrent de nouveau le groupe après blessures.
La suiteObservation des choix tactiques de Carrick selon l'état de forme de Shaw.

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